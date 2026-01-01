images
images
images
images
Falcon Eyes CFR-42T HL отражатель на просвет 107 см
Falcon Eyes CFR-42T HL отражатель на просвет 107 см
Falcon Eyes CFR-42T HL отражатель на просвет 107 см
Falcon Eyes CFR-42T HL отражатель на просвет 107 см

Falcon Eyes CFR-42T HL отражатель на просвет 107 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9038

Falcon Eyes CFR-42T HL – отражатель на просвет с рукоятками и креплением 1/4".

Используется в портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 107 см.

Описание

Отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечивает комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Комплектуется чехлом.

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes CFR-42T HL.
  • Чехол.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes CFR-42M HL отражатель
Falcon Eyes CFR-42M HL отражатель
Falcon Eyes CFR-42M HL отражатель
Арт. NVF-8958
Falcon Eyes CFR-42M HL отражатель
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 20 ч

Falcon Eyes CFR-42M HL – круглый отражатель, золотистые и серебристые Z-полоски. Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 107 см.

-10 %1 240 ₽
1 110 ₽
В корзину
-11 %
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Арт. NVF-6389
Grifon 1999nb стойка 200 см до 1,5 кг нагрузки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 21 ч

Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.

-10.58 %980 ₽
870 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Арт. NVF-9033
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Falcon Eyes CFR-32S HL – отражатель серебристый с двумя ручками.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см. 

-10 %1 160 ₽
1 040 ₽
В корзину
Fotokvant R2-90120SW светоотражатель 2 в 1 серебро-белый размером 91х122 см
Fotokvant R2-90120SW светоотражатель 2 в 1 серебро-белый размером 91х122 см
Fotokvant R2-90120SW светоотражатель 2 в 1 серебро-белый размером 91х122 см
Арт. DAN-1670
Fotokvant R2-90120SW светоотражатель 2 в 1 серебро-белый размером 91х122 см
Наличие
более 10 шт

Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-90120SW размером 91х122 см.

Одна поверхность белая, дает нейтральную цветовую температуру, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 91x122. Вес - 0,8 кг.

1 190 ₽
В корзину
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
Арт. DAN-2921
QZSD Q303 черный штатив 141 см с видеоголовой
Наличие
в наличии 1-3 шт

QZSD Q303 Черный штатив с видеоголовой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Рабочая высота - 141 см, размер в сложенном состоянии - 57 см. Вес - 1800 г.

5 750 ₽
В корзину

Видео

QZSD YT03C наклонная штанга для штатива
QZSD YT03C наклонная штанга для штатива
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Эрик Йохансcон. Невозможная фотография
Эрик Йохансcон. Невозможная фотография
Жизнь через объектив: история Дэвида Нотона
Жизнь через объектив: история Дэвида Нотона
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.