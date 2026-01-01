images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см

Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9033

Falcon Eyes CFR-32S HL – отражатель серебристый с двумя ручками.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см. 

Описание

Отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечивает комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Комплектуется чехлом.

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes CFR-32S HL
  • Чехол

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Арт. NVF-9344
Fotokvant LS-2100 стойка легкая 210 см для студийного света
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации. 

Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. 

1 110 ₽
В корзину
PANASONIC Eneloop Pro AA 2500 4BP (BK-3HCDE/4BE) аккумулятор
Арт. NVF-5731
PANASONIC Eneloop Pro AA 2500 4BP (BK-3HCDE/4BE) аккумулятор
Наличие
в наличии 4-10 шт

Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.

6 190 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Арт. NVF-9996
Fotokvant FLH-45 складной винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Fotokvant FLH-45 - складной винт 1/4". Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4".

-10 %250 ₽
220 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean Field фон тканевый хромакей двухсторонний сине-зеленый 240х700 см
Арт. FTR-1510
GreenBean Field фон тканевый хромакей двухсторонний сине-зеленый 240х700 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 20 ч

GreenBean Field – тканевый фон двухсторонний хромакей зеленого/синего цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер 2,4х7 метров. Стойки в комплект не входят, их необходимо приобрести отдельно. Плотность ткани - ок.300 г/м²

-10 %6 660 ₽
5 990 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT2224 Spruce 24 фон бумажный 2,1x11м цвет темная хвоя
Vibrantone VBRT2224 Spruce 24 фон бумажный 2,1x11м цвет темная хвоя
Арт. DAN-7109
Vibrantone VBRT2224 Spruce 24 фон бумажный 2,1x11м цвет темная хвоя
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT2224 Spruce 24, размер - 2,1x11 м, цвет - темная хвоя.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.

4 400 ₽
В корзину
Grifon SP-4M4F-UR крепление для зонта на стойке 1/4 дюйма
Арт. OLE-1287
Grifon SP-4M4F-UR крепление для зонта на стойке 1/4 дюйма
Наличие
более 10 шт

Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.

350 ₽
В корзину

Видео

Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Hasselblad X1D Leaked
Hasselblad X1D Leaked
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Георгий Рерберг – думающий, чувствующий, сложный
Георгий Рерберг – думающий, чувствующий, сложный
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.