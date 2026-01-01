images
images
images
images
Falcon Eyes CFR-32T HL отражатель на просвет 82 см
Falcon Eyes CFR-32T HL отражатель на просвет 82 см
Falcon Eyes CFR-32T HL отражатель на просвет 82 см
Falcon Eyes CFR-32T HL отражатель на просвет 82 см

Falcon Eyes CFR-32T HL отражатель на просвет 82 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9034

Falcon Eyes CFR-32T HL – отражатель круглый на просвет, с двумя ручками.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см. Цвет – просветный.

Описание

Отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечивает комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Диаметр отражателя в сложенном виде – 30 см. Комплектуется чехлом.

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes CFR-32T HL.
  • Чехол.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant PEN-Red легкостираемый карандаш для хлопушки красный
Арт. NVF-6846
Fotokvant PEN-Red легкостираемый карандаш для хлопушки красный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant PEN-Red – легкостираемый карандаш для хлопушки красный, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность на протяжении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

270 ₽
В корзину
-13 %
Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC
Арт. DAN-3082
Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн, 8 ч

Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.

Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.

-12.9 %310 ₽
270 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Арт. NVF-9033
Falcon Eyes CFR-32S HL отражатель серебристый 82 см
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Falcon Eyes CFR-32S HL – отражатель серебристый с двумя ручками.

Используется в предметной, портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 82 см. 

-10 %1 160 ₽
1 040 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Арт. FTR-1129
Falcon Eyes CL-C35 клипса-прищепка
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 20 ч

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.

Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.

-10 %240 ₽
210 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину

Видео

Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Защитные крышки для объектива ФОТОКВАНТ Canon, Nikon, Sony, Sony, Olympus и Pentax в ФОТОГОРА
Защитные крышки для объектива ФОТОКВАНТ Canon, Nikon, Sony, Sony, Olympus и Pentax в ФОТОГОРА
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
Мартин Парр - один из самых известных и ироничных фотожурналистов Британии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.