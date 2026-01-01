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Godox UB-L3 185cm фотозонт серебро/черный
Godox UB-L3 185cm фотозонт серебро/черный
Godox UB-L3 185cm фотозонт серебро/черный

Godox UB-L3 185cm фотозонт серебро/черный

Godox
Артикул: DAN-5484

Фотозонт Godox UB-L3 185 см, серебро/черный.

Фотозонт серебристый/черный, на отражение. Диаметр - 185 см, 16 спиц. Вес - 1,2 кг.

Описание

Зонт предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Комплектуется чехлом.

Характеристики:

  • материал зонта - полиэстер
  • диаметр зонта - 185 см
  • длина зонта в сложенном виде - 110 см
  • вес - 1,2 кг

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