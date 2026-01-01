Godox UB-L3 185cm фотозонт серебро/черный

Зонт предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Комплектуется чехлом.
Характеристики:
- материал зонта - полиэстер
- диаметр зонта - 185 см
- длина зонта в сложенном виде - 110 см
- вес - 1,2 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Зонт предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Комплектуется чехлом.
Характеристики:
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