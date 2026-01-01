Kupo 013BS Backlite Base Stand W/KS-017 основание стойки с универсальным переходником с 5/8 на 3/8

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 11
- диаметр основания в разложенном виде, см – 60
- материал – алюминий
- цвет – черный
- вес, кг – 0,91
- максимальная нагрузка, кг – 15
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Технические характеристики:
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