Kupo 013BS Backlite Base Stand W/KS-017 основание стойки с универсальным переходником с 5/8 на 3/8

Арт. DAN-6607

Комплект Fotokvant RHR KIT-180 держатель отражателя со стойкой.

В комплект входят стойка Fotokvant LS-2400 и держатель Fotokvant RHR-2000, Комплект подходит для работы как на выезде, так и в студии. Он компактен и удобен в транспортировке. Внимание! Отражатель в комплект не входит.