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Kupo 013BS Backlite Base Stand W/KS-017 основание стойки с универсальным переходником с 5/8 на 3/8

Kupo 013BS Backlite Base Stand W/KS-017 основание стойки с универсальным переходником с 5/8 на 3/8

Kupo
Артикул: OLE-0687

Kupo Backlite Base Stand W/KS-017 – компактная металлическая стойка для установки осветительного оборудования весом до 15 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить ее на полу, стене или потолке. Стойка оснащена креплением для кронштейна 5/8 дюйма (16 мм).

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 11
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 60
  • материал – алюминий
  • цвет – черный
  • вес, кг – 0,91
  • максимальная нагрузка, кг – 15

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