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Raylab RL-SQ30140 быстроскладной стрипбокс 30x140 см
Raylab RL-SQ30140 быстроскладной стрипбокс 30x140 см
Raylab RL-SQ30140 быстроскладной стрипбокс 30x140 см

Raylab RL-SQ30140 быстроскладной стрипбокс 30x140 см

Raylab
Артикул: DAN-7728

Raylab RL-SQ30140 - быстрораскладной стрипбокс 30×140 см с конструкцией зонтичного типа, которая быстро подготовить стрипбокс к использованию и также быстро его сложить, что особенно актуально при съёмках на выезде.

Байонет - Bowens.

Описание

Одна из основных функций любых софтбоксов давать мягкий и рассеянный свет при фото и видеосъёмке реализована за счёт двух рассеивателей внешнем и внутреннем, а также за счёт внутренней серебряной поверхности.

Вращающееся внутренне кольцо обеспечивает возможность быстро повернуть софтбокс не снимая его с прибора.

Модификаторы типа стрипбокс часто используются для съёмок в полный рост или для придания драматизма в портретной съёмке, а также в предметной фотографии для создания красивых контуров при съёмке стекла или блестящего металла или для равномерной подсветки фона.

Софтбокс также можно использовать с сотами (приобритаются отдельно) для получения ещё более направленного освещения.

Комплектация

  • Быстрораскладной стрипбокс с байнетом Bowens
  • Внутренний рассеиватель
  • Внешний рассеиватель
  • Чехол

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