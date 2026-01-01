Raylab RL-SQ30140 быстроскладной стрипбокс 30x140 см

Описание

Одна из основных функций любых софтбоксов давать мягкий и рассеянный свет при фото и видеосъёмке реализована за счёт двух рассеивателей внешнем и внутреннем, а также за счёт внутренней серебряной поверхности.

Вращающееся внутренне кольцо обеспечивает возможность быстро повернуть софтбокс не снимая его с прибора.

Модификаторы типа стрипбокс часто используются для съёмок в полный рост или для придания драматизма в портретной съёмке, а также в предметной фотографии для создания красивых контуров при съёмке стекла или блестящего металла или для равномерной подсветки фона.

Софтбокс также можно использовать с сотами (приобритаются отдельно) для получения ещё более направленного освещения.