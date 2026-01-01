Raylab RL-SL30 Lantern софтбокс для видеосвета

Арт. MTG-4117

Raylab RL-200PRO 2700-6500K осветитель светодиодный с пультом. Современный мощный светодиодный моноблок, который станет отличным выбором для создания качественного видео-контента в домашних условиях, на выездной съемке или в студии. Байонет Bowens, мощность - 200 Вт. Коэффициент цветопередачи 96+. Цветовая температура 2700-6500К.