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Raylab RL-SL30 Lantern софтбокс для видеосвета
Raylab RL-SL30 Lantern софтбокс для видеосвета
Raylab RL-SL30 Lantern софтбокс для видеосвета
Raylab RL-SL30 Lantern софтбокс для видеосвета

Raylab RL-SL30 Lantern софтбокс для видеосвета

Raylab
Артикул: OLE-4737

Жаропрочный софтбокс-чайнабол диаметром 30 см. Байонет Mini-Bowens, быстрораскладной механизм. В комплекте чехол для транспортировки и хранения. Используется для создания мягкого освещения. Внешний купол обеспечивает рассеивание светового потока. Пример совместимых моделей - осветители Raylab серии RL-40 или RL-100Bi/RGB.

Описание

Характеристики:

  • Размер 30 х 30 см
  • Байонет Mini-Bowens
  • Тип - быстрораскладной
  • Длина в сложенном состоянии - 39 см
  • Вес 220 гр

Комплектация

  • купол софтбокса
  • стальной каркас
  • чехол

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Raylab RL-200PRO 2700-6500K осветитель светодиодный с пультом. Современный мощный светодиодный моноблок, который станет отличным выбором для создания качественного видео-контента в домашних условиях, на выездной съемке или в студии. Байонет Bowens, мощность - 200 Вт. Коэффициент цветопередачи 96+. Цветовая температура 2700-6500К. 

16 000 ₽
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