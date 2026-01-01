Raylab RL-SL30 Lantern софтбокс для видеосвета

Характеристики:
- Размер 30 х 30 см
- Байонет Mini-Bowens
- Тип - быстрораскладной
- Длина в сложенном состоянии - 39 см
- Вес 220 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Жаропрочный софтбокс-чайнабол диаметром 30 см. Байонет Mini-Bowens, быстрораскладной механизм. В комплекте чехол для транспортировки и хранения. Используется для создания мягкого освещения. Внешний купол обеспечивает рассеивание светового потока. Пример совместимых моделей - осветители Raylab серии RL-40 или RL-100Bi/RGB.
Характеристики:
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Raylab RL-200PRO 2700-6500K осветитель светодиодный с пультом. Современный мощный светодиодный моноблок, который станет отличным выбором для создания качественного видео-контента в домашних условиях, на выездной съемке или в студии. Байонет Bowens, мощность - 200 Вт. Коэффициент цветопередачи 96+. Цветовая температура 2700-6500К.