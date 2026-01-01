images
images
images
images
images
images
images
Phottix 82733 Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см ассиметричный
Phottix 82733 Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см ассиметричный
Phottix 82733 Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см ассиметричный
Phottix 82733 Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см ассиметричный
Phottix 82733 Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см ассиметричный
Phottix 82733 Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см ассиметричный
Phottix 82733 Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см ассиметричный

Phottix 82733 Raja Mouse 60х120 быстрораскладной софтбокс 60х120 см ассиметричный

Phottix
Артикул: DAN-5302

Быстрораскладной ассиметричный софтбокс Phottix (82733) Raja Mouse, размер - 60х120 см.

Быстрораскладной ассиметричный софтбокс, серебряная поверхность которого обладает высокой отражающей способностью. Размер - 60х120 см. Вес - 1550 г. Переходное кольцо - S-Mount. Комплектуется сотами, внутренним и внешним диффузорами.

Описание

Быстрораскладной ассиметричный софтбокс имеет уникальную конструкцию, благодаря которой раскрываются новые возможности в портретной фотографии. Источник света, установленный в верхней части софтбокса, позволяет лучше освещать голову и лицо модели с резким падением освещения на остальную часть тела.

Световая характеристика (потеря света в стопах):

  • только внутренний диффузор - -0,1 
  • внутренний диффузор и внешний диффузор - -1,2 
  • только соты - +0,3 
  • 1 х диффузор и соты - -0,5 
  • 2 x диффузор и соты - -1,5

Особенности серии Phottix Raja:

  • прочная конструкция
  • используется термостойкий материал Phottix SL Tech
  • легкий и быстрый монтаж
  • сменные адаптеры крепления для популярных брендов освещения
  • комплектуется дорожной сумкой

Комплектация

  • Софтбокс Phottix Raja Mouse 60х120 см - 1 шт.
  • Крепление на байонет Bowens со спицами - 1 шт.
  • Внешний диффузор - 1 шт.
  • Внутренний диффузор - 1 шт.
  • Соты - 1 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Арт. NVF-9345
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.


1 290 ₽
В корзину
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Арт. NVF-005
Fotokvant TRR-03 рельс для потолочной системы длиной 3 м
Наличие
более 10 шт

Направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.

Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 3 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 4,5 кг.

7 000 ₽
В корзину
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Арт. NVF-001
Fotokvant TRP-02 пантограф 2 м для систем потолочного подвеса
Наличие
более 10 шт

Пантограф Fotokvant TRP-02 подходит для всех систем потолочного подвеса, совместим со всеми стандартными студийными осветителями.

11 470 ₽
В корзину
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 60х90 см
Арт. FTR-1382
Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 60х90 см
Наличие
более 10 шт

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 6090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-6090 60х90 см.

2 070 ₽
В корзину
-10 %
Godox UL60 осветитель светодиодный
Godox UL60 осветитель светодиодный
Godox UL60 осветитель светодиодный
Арт. DAN-6781
Godox UL60 осветитель светодиодный
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 15 ч

Осветитель светодиодный Godox UL60.

Светодиодный осветитель мощностью 60 Вт, с круглой COB-матрицей. Световая температура - 5600 К, индекс CRI - 96, TLCI >97. Управление осуществляется через выносной блок. Также есть возможность управления с помощью пульта ДУ, по технологии DMX512, со смартфона по Bluetooth. Байонет - Bowens. Вес - 2,38 кг.

-10 %25 890 ₽
23 300 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.