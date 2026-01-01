Godox UL60 осветитель светодиодный
Артикул: DAN-6781

Осветитель светодиодный Godox UL60.

Светодиодный осветитель мощностью 60 Вт, с круглой COB-матрицей. Световая температура - 5600 К, индекс CRI - 96, TLCI >97. Управление осуществляется через выносной блок. Также есть возможность управления с помощью пульта ДУ, по технологии DMX512, со смартфона по Bluetooth. Байонет - Bowens. Вес - 2,38 кг.

Описание

Осветитель обеспечивает яркий естественный свет для воспроизведения точного цвета исключительного качества.

Он состоит из осветителя и выносного блока управления с гнездом для аккумулятора, что позволяет сохранить баланс веса при установке на стойку. Поскольку блок управления находится на расстоянии от осветительной головы, возможности установки осветителя будут гораздо более гибкими.

Устройство питается от источника постоянного тока, но также имеет возможность питания от аккумулятора с креплением V-mount, который позволяет избавиться от лишних проводов, обеспечивая большую мобильность на локации или в студии.

Вращающийся U-образный кронштейн позволяет устанавливать прибор как на осветительной стойке, так и на пантографе, размещать на требуемой высоте или направлять под любым углом без каких-либо ограничений.

Осветитель имеет 8 предустановленных световых динамических спецэффектов для реализации разнообразных сценариев освещения: 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа). Также прибор оборудован креплением для фотозонта и совместим с широким ассортиментом светоформирующих аксессуаров с креплением Bowens.

Характеристики:

  • цветовая температура - 5600 К
  • индекс CRI - ≥96
  • индекс TLCI - ≥97
  • частота беспроводной передачи - 2,4 ГГц
  • расстояние (на открытом пространстве) - ~50 м
  • каналы (CH) - 32 (1-32)
  • группы (GR) - 16 (A-F/0-9)
  • размер осветителя - 225х119х263 мм
  • размер блока управления - 268х113х64 мм
  • размер упаковки - 48х24х24 см
  • вес осветителя - 2,38 кг
  • вес блока управления - 0,94 кг
  • вес с упаковкой - 5,05 кг


Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox UL60.
  • Блок управления.
  • Сетевой кабель.
  • Соединительный кабель.
  • Стандартный рефлектор.
  • Защитная крышка лампы.
  • Руководство по эксплуатации.

