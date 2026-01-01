Paralite KU-4S 30x120 GRID стрипбокс 30x120 см с сотами легкосборный

Комплектуется двумя рассеивателями для лучшего распределения света по всей поверхности. Рекомендован к использованию со студийными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens. Так же можно использовать с накамерными вспышками при помощи Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens.
Manfrotto MK290XTA3-2W – трехсекционный алюминиевый штатив обновленной 290 серии модификации Xtra и видео голова для фотокамеры. Максимальная высота, см – 170. Максимальная нагрузка, кг – 4. Вес, кг – 2,56.