Kupo CT40M 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40” стойка с основанием

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 297
- минимальная высота, см – 134
- диаметр основания в разложенном виде, см – 95
- длина в сложенном виде, см – 152
- материал – сталь
- цвет – серебро
- вес, кг – 8,3
- максимальная нагрузка, кг – 10
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40" – стойка из хромированной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 297 см. Диаметр основания – 95 см.
Технические характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.
Fotokvant SB-GRID 6090BW - комплект студийных модификаторов света, в который входит прямоугольный софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens и соты. Размер ячейки сот - 5х5 см, толщина сот - 3 см.
Фон бумажный Raylab 009 Black фон бумажный 2.72x11 м черный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Kupo KCP-640M Steel Baby Boom – телескопическая стальная штанга-журавль. Размер от 118 см до 240 см, вес 3,79 кг. Нагрузка при максимальном выдвижении – до 5 кг.
Фон бумажный Raylab 008 Arctic White, белый, размер - 2,72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе.
Godox LR160 на 160 качественных ярких светодиодах с мягким и рассеянным светом.
Цветовая температура плавно меняется от 3300К до 8000К. К прибору прилагается компактное зеркало, держатель для смартфона, адаптер. Осветитель работает от сети или от двух аккумуляторов (приобретаются отдельно).
KUPO 40" Extension Grip Arm Black – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3. Цвет – черный.