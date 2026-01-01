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Kupo CT40M 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40” стойка с основанием

Kupo CT40M 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40” стойка с основанием

Kupo
Артикул: OLE-0680

Kupo 40" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released С stand 40" – стойка из хромированной стали с низким основанием. Предназначена для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Максимальная высота – 297 см. Диаметр основания – 95 см.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 297
  • минимальная высота, см – 134
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 95
  • длина в сложенном виде, см – 152
  • материал – сталь
  • цвет – серебро
  • вес, кг – 8,3
  • максимальная нагрузка, кг – 10

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