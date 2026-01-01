NANLITE FC 500B Bi-Color LED осветитель

Характеристики:
- Мощность лампы 520 Вт
- Цветовая температура 2700-6500K
- Угол рассеивания 120°
- CRI 96+
- TLCI 98+
- Светоотдача 365640 люкс (5600К 1 м)
- Регулировка мощности 1-100% (плавная)
- Байонет Bowens
- Спецэффекты CCT LOOP/ INT LOOP/ вспышка / импульс / шторм / ТВ / папарацци / свеча / огонь / плохая лампочка / фейерверк / взрыв и сварка.
- Беспроводное управление 2,4 ГГц, Bluetooth, DMX/RDM
- Питание 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 48 В постоянного тока/6,6 А МАКС.
- Размеры осветителя 149 х 373 х 246 мм
- Вес осветителя 3,16 кг