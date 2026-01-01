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NANLITE FC 500B Bi-Color LED осветитель
NANLITE FC 500B Bi-Color LED осветитель
NANLITE FC 500B Bi-Color LED осветитель
NANLITE FC 500B Bi-Color LED осветитель
NANLITE FC 500B Bi-Color LED осветитель

NANLITE FC 500B Bi-Color LED осветитель

Nanlite
Артикул: OLE-2591

Светодиодный моноблок с питанием от сети переменного тока с выносным блоком питания. Мощность 520 Вт, цветовая температура от 2700K до 6500K, CRI / TLCI 96/98. Светоотдача (стандартный рефлектор) 1м 3200K - 54530 люкс / 1м 5600K - 65640 люкс. 12 предустановленных спецэффектов. Байонет Bowens. В комплекте защитный чехол для хранения и транспортировки.

Описание

Характеристики:

  • Мощность лампы 520 Вт
  • Цветовая температура 2700-6500K 
  • Угол рассеивания 120°
  • CRI 96+
  • TLCI 98+
  • Светоотдача 365640 люкс (5600К 1 м) 
  • Регулировка мощности 1-100% (плавная)
  • Байонет Bowens
  • Спецэффекты CCT LOOP/ INT LOOP/ вспышка / импульс / шторм / ТВ / папарацци / свеча / огонь / плохая лампочка / фейерверк / взрыв и сварка.
  • Беспроводное управление 2,4 ГГц, Bluetooth, DMX/RDM
  • Питание 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 48 В постоянного тока/6,6 А МАКС.
  • Размеры осветителя 149 х 373 х 246 мм
  • Вес осветителя 3,16 кг

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