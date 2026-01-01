NANLITE FC 500B Bi-Color LED осветитель

Арт. MTG-2248

Paralite EZ-PRO 120 GRID октобокс 120 см с сотами легкосборный. Легкосборный октобокс имеет уникальную почти круглую конструкцию из 16-ти спиц. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 120 см. Байонет Bowens. Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 120 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см.