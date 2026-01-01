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Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens

Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens

Fotokvant
Артикул: NVF-9421

Fotokvant RFLH-05 - крепление для накамерной вспышки.

Позволяет использовать вспышку с быстрораскладными софтбоксами и любыми насадками (световыми модификаторами) с байонетом Bowens. За счет крепления накамерная вспышка может быть использована как студийная. Материал изготовления корпуса - пластик.

Описание

Держатель позволяет разместить вспышку по центру софтбокса, установленного на байонет. Конструктивно держатель устроен таким образом, что в него можно установить одновременно пять накамерных вспышек: одну по центру и четыре по окружности головы держателя в предусмотренные для этого крепления типа холодный башмак.

Сама голова имеет возможность изменения наклона относительно рукояти на 180 градусов вперед и назад. В основании рукояти имеется отверстие для установки на штатив с фиксирующим зажимным болтом.

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