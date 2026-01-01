Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens

Описание

Держатель позволяет разместить вспышку по центру софтбокса, установленного на байонет. Конструктивно держатель устроен таким образом, что в него можно установить одновременно пять накамерных вспышек: одну по центру и четыре по окружности головы держателя в предусмотренные для этого крепления типа холодный башмак.

Сама голова имеет возможность изменения наклона относительно рукояти на 180 градусов вперед и назад. В основании рукояти имеется отверстие для установки на штатив с фиксирующим зажимным болтом.