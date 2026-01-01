Jinbei UNO D550 октобокс 55 см с байонетом Bowens

Артикул: NVF-7281

Jinbei UNO D550 октобокс – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет, в комплекте 2 шт. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Размер, см – 55. Байонет Bowens.