Фильтр
Jinbei

Jinbei

Оборудование Jinbei (Джинбей) для студии и выездной съёмки

Jinbei – профессиональное студийное оборудование для контроля над светом

Jinbei (Джинбей) – китайский бренд, который зарекомендовал себя как производитель надёжного и функционального студийного оборудования. В линейке Jinbei вы найдёте всё для профессиональной работы со светом: моноблоки, генераторы, вспышки, рефлекторы и аксессуары. Оборудование этого бренда выбирают фотографы, которым нужен предсказуемый результат при интенсивной эксплуатации – как в павильоне, так и на выездных съёмках.

В интернет-магазине photogora.ru представлены ключевые компоненты системы Jinbei:

  • Студийные генераторы и вспышки – DC-600, DC-1200, кольцевые вспышки Ring Flash Head для репортажной и рекламной съёмки;
  • Беспроводные синхронизаторы – передатчик TR-A8 для надёжного запуска света на расстоянии до 30 метров;
  • Светоформирующие насадки – стандартные рефлекторы с углом 55° под байонеты Bowens и Elinchrom;
  • Профессиональные столы для предметной съёмки – размеры 60x130 см и 75x100 см с нагрузкой до 5 кг;
  • Расходные материалы и лампы – галогенные лампы G6.35 для моноблоков серии DELICACY.

Почему профессионалы выбирают Jinbei:
✓ Отличное соотношение цены и возможностей – стабильная мощность и цветовая температура;
✓ Широкая совместимость – рефлекторы с байонетами Bowens и Elinchrom подходят к большинству студийных голов;
✓ Надёжность в полевых условиях – генераторы DCII-600 работают от аккумулятора, идеальны для выездных съёмок;
✓ Простота ремонта и доступность расходных ламп – минимизация простоев.

Как купить оборудование Jinbei в photogora.ru?
Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской в Москве и Санкт-Петербурге. Если вы формируете студийный комплект с нуля – позвоните нам. Мы поможем подобрать генераторы, вспышки и насадки, которые идеально подойдут под ваши задачи: от предметной съёмки до фэшн- и репортажной фотографии.

Популярное

Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp галогенная лампа
Арт. NVF-6735
Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp галогенная лампа
Наличие
более 10 шт

Jinbei G6.35 (D-180) 50W/220 Modeling Lamp – галогенная лампа для приборов JINBEI DELICACY D200/D250. Благодаря своей компактной цилиндрической форме является превосходной альтернативой для стандартных ламп накаливания, подходит для узких светильников. 

300 ₽
В корзину
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head вспышка
Арт. NVF-6726
Jinbei DC-1200 Standard Flash Head вспышка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Jinbei DC-1200 Standard Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.

11 500 ₽
В корзину
Jinbei DC-1200 Ring Flash Head вспышка
Арт. NVF-6725
Jinbei DC-1200 Ring Flash Head вспышка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Jinbei DC-1200 Ring Flash Head – кольцевая вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.

20 590 ₽
В корзину
Jinbei DCII-600 Battery Power Flash студийный генератор
Арт. NVF-6733
Jinbei DCII-600 Battery Power Flash студийный генератор
Наличие
в наличии 1-3 шт

Jinbei DCII-600 Battery Power Flash – компактный генератор, которым можно пользоватся как в домашних условиях так и в профессиональной студии. 

55 340 ₽
В корзину
Jinbei DC-600 Standart Flash Head вспышка
Арт. NVF-6728
Jinbei DC-600 Standart Flash Head вспышка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Jinbei DC-600 Standart Flash Head – вспышка для цифровой и аналоговой фототехники. Незаменима в репортажной, свадебной и рекламной фотографии.

12 730 ₽
В корзину
Jinbei 60 x130 Small Photographic Table стол для предметной съемки
Арт. NVF-6738
Jinbei 60 x130 Small Photographic Table стол для предметной съемки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Jinbei 60 x130 Small Photographic Table – стол для предметной съемки размером 60×130 см с пластиковым покрытием выдерживающим нагрузку до 5 кг.

10 500 ₽
В корзину
JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit комплект на основе генератора
Арт. NVF-6732
JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit комплект на основе генератора
Наличие
в наличии 1-3 шт

JINBEI DCII-600 Battery Flash Kit – студийный комплект на основе генератора. Генераторы подходят для использования и в домашней студии, и при интенсивной эксплуатации в коммерческих студиях. Генераторы легко регулируются и являются лучшим решением для выездных съемок.

67 460 ₽
В корзину
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 рефлектор
Арт. NVF-6747
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 рефлектор
Наличие
в наличии 4-10 шт

Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Bowens.

1 500 ₽
В корзину
Jinbei 55 grad Elinchrom Standard Reflector рефлектор
Арт. NVF-6746
Jinbei 55 grad Elinchrom Standard Reflector рефлектор
Наличие
в наличии 4-10 шт

Jinbei 55 grad Elinchrom Standard Reflector – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Elinchrom.

1 040 ₽
В корзину
Jinbei TR-A8 New Transmitter дополнительный передатчик
Арт. NVF-6720
Jinbei TR-A8 New Transmitter дополнительный передатчик
Наличие
в наличии 4-10 шт

Jinbei TR-A8 New Transmitter – четырехканальный передатчик. Используется для синхронизации фотокамер со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5 мм. Работает на частоте 433,42 МГц. Радиус действия 30 м, скорость срабатывания, max1/250 сек.

1 040 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.