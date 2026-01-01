Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный

Набор флагов для предметной съемки Wansen Flag 843516 (А4-2, белый/золотой/черный)
Wansen Flag 843516 — двусторонний флаг (отражатель) формата А4-2, предназначенных для точного контроля света при предметной, макро- и портретной съемке. Каждый флаг имеет две рабочие поверхности разных цветов, что позволяет гибко регулировать освещение: отражать, рассеивать или блокировать свет для создания нужного светового рисунка.
В набор входят 3 цвета:
- Белый — для создания мягкого отраженного света
- Золотой — для теплых цветовых акцентов .
- Черный — для контроля теней и контраста
Основные характеристики
- Размер каждого флага: Формат А4-2 (≈ 21×29.7 см).
- Количество флагов: 1 шт.
- Цвета поверхностей: Белый, золотой, черный
- Назначение: Отражатели, флаги-блокеры, рассеиватели.
Для чего используется
Этот набор является универсальным инструментом для фотографов и видеографов, работающих с малыми объектами. Он позволяет:
- Управлять светом: Направлять световой поток, создавать и заполнять тени, блокировать нежелательный свет.
- Изменять цветовую температуру: Использовать золотую поверхность для теплых оттенков или белую для нейтрального света.
- Создавать различные настроения: Черный флаг добавляет драматизма и контраста, золотой — тепла и солнечности.
- Работать в ограниченном пространстве: Идеально подходит для настольной съемки.