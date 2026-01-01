Wansen Flag 843516 флаг А4-2 белый золотой черный

Описание

Набор флагов для предметной съемки Wansen Flag 843516 (А4-2, белый/золотой/черный)

Wansen Flag 843516 — двусторонний флаг (отражатель) формата А4-2, предназначенных для точного контроля света при предметной, макро- и портретной съемке. Каждый флаг имеет две рабочие поверхности разных цветов, что позволяет гибко регулировать освещение: отражать, рассеивать или блокировать свет для создания нужного светового рисунка.

В набор входят 3 цвета:

Белый — для создания мягкого отраженного света

— для создания мягкого отраженного света Золотой — для теплых цветовых акцентов .

— для теплых цветовых акцентов . Черный — для контроля теней и контраста

Основные характеристики

Размер каждого флага: Формат А4-2 (≈ 21×29.7 см).

Формат А4-2 (≈ 21×29.7 см). Количество флагов: 1 шт.

1 шт. Цвета поверхностей: Белый, золотой, черный

Белый, золотой, черный Назначение: Отражатели, флаги-блокеры, рассеиватели.

Для чего используется

Этот набор является универсальным инструментом для фотографов и видеографов, работающих с малыми объектами. Он позволяет: