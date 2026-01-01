Jinbei S-Softbox 80x80 cm for SUN-400 софтбокс

Арт. DAN-2919

Черный штатив трансформер QZSD Q109 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Может быть использован как монопод.