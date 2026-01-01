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Jinbei S-Softbox 80x80 cm for SUN-400 софтбокс
Jinbei S-Softbox 80x80 cm for SUN-400 софтбокс
Jinbei S-Softbox 80x80 cm for SUN-400 софтбокс

Jinbei S-Softbox 80x80 cm for SUN-400 софтбокс

Jinbei
Артикул: NVF-7754

Jinbei S-Softbox 80x80 cm for SUN-400 – софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Размер, см – 80х80. 

Внимание! Софтбокс подходит только для приборов Jinbei SUN-400.

Описание

Jinbei S-Softbox 80x80 cm for SUN-400 софтбокс

Комплектация

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