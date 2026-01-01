Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL

Поддержка протоколов TTL практически всех брендов. Встроенная система беспроводной радиосинхронизации 2.4G Godox X совместима с большинством систем синхронизации такими как Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS и Panasonic. Высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с. Рекомендуется использование беспроводных TTL синхронизаторов серии XPro и X1. Обладая функциями ведущей и ведомой вспышки, AD400Pro могут использоваться в сочетании с накамерными TTL вспышками Godox, аккумуляторными TTL вспышками и т.п.
Байонетное кольцо сменное, можно устанавливать различные виды аксессуаров. Приобретя переходные кольца других брендов, можно также использовать аксессуары Broncolor, Profoto, Elinchrom и т.п. AD400Pro снабжена переходником на байонет Bowens для установки различных аксессуаров с байонетом Bowens. Специально разработанный байонет Godox позволяет устанавливать особо легкие и портативные аксессуары, которые могут сочетаться между собой.
USB-порт тип С позволяет осуществлять обновление программного обеспечения, чтобы идти в ногу со временем.
Технические характеристики:
- ведущее число, (м ISO100) - 72
- длительность импульса, с - от 1/240 до 1/12820
- мощность, Дж - 400
- регулировка мощности - 9 ступеней: 1/256~1/1
- режим стробоскопа - до 100
- компенсация экспозиции вспышки (FEC) - ручная ±3 ступени с шагом 1/3
- режим синхронизации - HSS высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
- режим отложенной вспышки, сек - 0,01~30
- режим MASK - да
- вентилятор - да
- звуковой сигнал - да
- пилотная лампа (LED) - 30 Вт/4800K/TLIC: 93
- режим оптической ведомой вспышки - S1/S2
- индикация длительности импульса - да
- беспроводные функции вспышки - режим ведомой вспышки, ВЫКЛ
- количество ведомых групп - 5 (A, B, C, D и E)
- дальность действия, м - 100
- количество каналов связи - 32 (1~32)
- количество срабатываний вспышки на полной мощности - 390
- время перезарядки, с - 0,01-0,9
- индикатор заряда батареи - да
- цветовая температура, К - 5600±200
- режим стабильной цветовой температуры - допустимое отклонение ±75К во всем диапазоне изменения мощности
- размеры, см - 22х10,2х12,8
- вес, кг - 2,1