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-10 %
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL
Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL

Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL

Godox
Артикул: DAN-2733

Godox Witstro AD400pro - импульсный аккумуляторный моноблок с поддержкой TTL.

Мощность 400 Дж. Быстрое время перезарядки 0,01-1 секунды. Стабильная цветовая температура 5600 К. Светодиодная пилотная лампа 30 Вт. Полностью заряженный аккумулятор позволяет произвести 360 импульсов на полной мощности. 12 последовательных импульсов при мощности 1/16.

Описание

Поддержка протоколов TTL практически всех брендов. Встроенная система беспроводной радиосинхронизации 2.4G Godox X совместима с большинством систем синхронизации такими как Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS и Panasonic. Высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с. Рекомендуется использование беспроводных TTL синхронизаторов серии XPro и X1. Обладая функциями ведущей и ведомой вспышки, AD400Pro могут использоваться в сочетании с накамерными TTL вспышками Godox, аккумуляторными TTL вспышками и т.п.

Байонетное кольцо сменное, можно устанавливать различные виды аксессуаров. Приобретя переходные кольца других брендов, можно также использовать аксессуары Broncolor, Profoto, Elinchrom и т.п. AD400Pro снабжена переходником на байонет Bowens для установки различных аксессуаров с байонетом Bowens. Специально разработанный байонет Godox позволяет устанавливать особо легкие и портативные аксессуары, которые могут сочетаться между собой.

USB-порт тип С позволяет осуществлять обновление программного обеспечения, чтобы идти в ногу со временем.

Технические характеристики:

  • ведущее число, (м ISO100) - 72
  • длительность импульса, с - от 1/240 до 1/12820
  • мощность, Дж - 400
  • регулировка мощности - 9 ступеней: 1/256~1/1
  • режим стробоскопа - до 100
  • компенсация экспозиции вспышки (FEC) - ручная ±3 ступени с шагом 1/3
  • режим синхронизации - HSS высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
  • режим отложенной вспышки, сек - 0,01~30
  • режим MASK - да
  • вентилятор - да
  • звуковой сигнал - да
  • пилотная лампа (LED) - 30 Вт/4800K/TLIC: 93
  • режим оптической ведомой вспышки - S1/S2
  • индикация длительности импульса - да
  • беспроводные функции вспышки - режим ведомой вспышки, ВЫКЛ
  • количество ведомых групп - 5 (A, B, C, D и E)
  • дальность действия, м - 100
  • количество каналов связи - 32 (1~32)
  • количество срабатываний вспышки на полной мощности - 390
  • время перезарядки, с - 0,01-0,9
  • индикатор заряда батареи - да
  • цветовая температура, К - 5600±200
  • режим стабильной цветовой температуры - допустимое отклонение ±75К во всем диапазоне изменения мощности 
  • размеры, см - 22х10,2х12,8
  • вес, кг - 2,1

Комплектация

  • Корпус вспышки - 1 шт.
  • Импульсная лампа - 1 шт.
  • Литиевая аккумуляторная батарея - 1 шт.
  • Зарядное устройство - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Рефлектор - 1 шт.
  • Переходное кольцо на байонет Bowens - 1 шт.
  • Отвертка - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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