Godox Witstro AD400Pro импульсный моноблок с поддержкой TTL

Описание

Поддержка протоколов TTL практически всех брендов. Встроенная система беспроводной радиосинхронизации 2.4G Godox X совместима с большинством систем синхронизации такими как Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS и Panasonic. Высокоскоростная синхронизация до 1/8000 с. Рекомендуется использование беспроводных TTL синхронизаторов серии XPro и X1. Обладая функциями ведущей и ведомой вспышки, AD400Pro могут использоваться в сочетании с накамерными TTL вспышками Godox, аккумуляторными TTL вспышками и т.п.

Байонетное кольцо сменное, можно устанавливать различные виды аксессуаров. Приобретя переходные кольца других брендов, можно также использовать аксессуары Broncolor, Profoto, Elinchrom и т.п. AD400Pro снабжена переходником на байонет Bowens для установки различных аксессуаров с байонетом Bowens. Специально разработанный байонет Godox позволяет устанавливать особо легкие и портативные аксессуары, которые могут сочетаться между собой.

USB-порт тип С позволяет осуществлять обновление программного обеспечения, чтобы идти в ногу со временем.

Технические характеристики: