Адаптер мама-мама Fotokvant FLH-63 на 3/8 и 1/4 дюйма.
Адаптер из хромированной стали со стандартными резьбовыми отверстиями 3/8 и 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox WB26 - батарея аккумуляторная съемная для Witstro AD600Pro.
Запасной литиевый аккумулятор для вспышки Godox Witstro AD600Pro. Емкость - 2600 мАч, напряжение - 28,8 В.
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Адаптер мама-мама Fotokvant FLH-63 на 3/8 и 1/4 дюйма.
Адаптер из хромированной стали со стандартными резьбовыми отверстиями 3/8 и 1/4 дюйма.
Соты Fotokvant GRID-60200 для софтбокса размером 60х200 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-60200BW.
Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.
Bowens BW-1500 – прямоугольный софтбокс Lumiair 60х80 см идеально подходит для съемки портретов. Оптимальная цветовая калибровка отражающей поверхности софтбокса и ее структура обеспечивают самую высокую степень светоотдачи. Байонет присоединения Bowens.
Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.
Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.