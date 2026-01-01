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-10 %
Godox WB26 батарея аккумуляторная съемная для Witstro AD600Pro

Godox WB26 батарея аккумуляторная съемная для Witstro AD600Pro

Godox
Артикул: DAN-1344

Godox WB26 - батарея аккумуляторная съемная для Witstro AD600Pro.

Запасной литиевый аккумулятор для вспышки Godox Witstro AD600Pro. Емкость - 2600 мАч, напряжение - 28,8 В.

Описание

Godox WB26 батарея аккумуляторная съемная для Witstro AD600Pro

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