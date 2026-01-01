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Godox SB-UFW95 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW95 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW95 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW95 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW95 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW95 быстроскладной октобокс с сотами
Godox SB-UFW95 быстроскладной октобокс с сотами

Godox SB-UFW95 быстроскладной октобокс с сотами

Godox
Артикул: DAN-8657

Октобокс Godox SB-UFW95 – быстроскладной 8-секционный софтбокс зонтичного типа диаметром 95 см с тканевыми сотами в комплекте. Октобокс предназначен для использования совместно со студийными вспышками и осветителями с байонетом (кольцо байонета сменное, диаметром 145 мм). Подходит для использования не только с источниками света Godox, но и осветителями других производителей.
Октобоксы отлично подойдут для портретной или предметной съемки, где важна круглая форма светового пучка или естественный почти круглый блик на предмете или в глазах модели.
Благодаря большой площади окстобоксы позволяют получить мягкий светотеневой рисунок без резких переходов и теней на снимаемом объекте или фоне.
Закрытая конструкция октобокса исключает потери светового потока и паразитные блики во время съемки.
Внутренняя серебристая фактурная поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри октобокса.
Два белых полупрозрачных тканевых рассеивателя делают свет более мягким и равномерным.
Тканевые соты крепятся на липучку к внутреннему краю октобокса. Соты ограничивают световой поток и делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, что позволяет усилить контраст в снимке.
Тент октобокса натягивается на легкий металлический каркас и раскрывается как зонт. Сборка не займет много времени – через пару минут октобокс будет готов к работе.

Описание





Комплектация

Комплектация:

  • Тент софтбокса SB-UFW95 - 1 шт
  • Каркас зонтичного типа - 1 шт
  • Кольцо-адаптер Bowens (сменное) - 1 шт
  • Тканевые рассеиватели - 2 (внутренний и внешний)
  • Тканевые соты - 1 шт
  • Чехол - 1 шт
  • Гарантийный талон

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