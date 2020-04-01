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Manfrotto MHXPRO-2W XPRO FLUID HEAD видеоголова

Manfrotto MHXPRO-2W XPRO FLUID HEAD видеоголова

Manfrotto
Артикул: NVF-2735

Manfrotto MHXPRO-2W XPRO FLUID HEAD – штативная видеоголовка весом 0,7 кг. Изготовлена из алюминия,  максимальная нагрузка составляет до 4 кг.

Описание

Характеристики:

  • цвет – черный
  • независимые блокировки лотка – да
  • независимый фиксатор наклона да
  • панорамное вращение 360 град.
  • тип плиты быстрое освобождение с 1/4-20" винт.
  • максимальная нагрузка, кг 4
  • вес, кг 0.760
  • рабочая высота, см 10

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