Manfrotto MHXPRO-2W XPRO FLUID HEAD видеоголова

Характеристики:
- цвет – черный
- независимые блокировки лотка – да
- независимый фиксатор наклона – да
- панорамное вращение – 360 град.
- тип плиты быстрое освобождение – с 1/4-20" винт.
- максимальная нагрузка, кг – 4
- вес, кг – 0.760
- рабочая высота, см – 10
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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