Godox S65T софтбокс-зонт быстроскладной

Характеристики:
- Диаметр в разложенном состоянии 65 см
- Глубина в разложенном состоянии 29,5 см
- Длина в сложенном состоянии 65 см
- Вес 0,851 кг
Металлический отражатель Godox S65T-P приобретается отдельно!
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстроскладной октобокс диаметром 65 см и глубиной 29,5 см раскрывается по принципу зонта. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.
Характеристики:
Металлический отражатель Godox S65T-P приобретается отдельно!
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