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-10 %
Godox QR-P60T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P60T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P60T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P60T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P60T софтбокс параболический быстроскладной
Godox QR-P60T софтбокс параболический быстроскладной

Godox QR-P60T софтбокс параболический быстроскладной

Godox
Артикул: OLE-3242

Быстроскладной параболический октобокс диаметром 60 см и глубиной 29,8 см. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.

Описание

Характеристики:

  • Размеры 29,8 х 60 см
  • Вес 0,771 кг

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
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