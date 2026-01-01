Godox QR-P60T софтбокс параболический быстроскладной

Арт. DAN-7696

Raylab SU-04 зонт комбинированный черный/серебристый 100 см.

Двусторонний фотозонт SU-04 имеет переворачивающуюся поверхность. В сравнении с белым, потери света на отражение при использовании черного или серебристого зонтов значительно меньшие. И черная и серебристая поверхности делают световой поток равномерным, достаточно жестким и контрастным. От зчерного цветовая температура немного понижается, и свет становится теплее, как свет послеполуденного солнца. От серебра цветовая температура не изменяется, и световой поток напоминает дневной солнечный свет в безоблачный день.