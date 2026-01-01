Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см

Описание

Быстрораскладной октобокс Grifon KU-V1-60 для накамерных вспышек (60 см)

Grifon KU-V1-60 — это портативный октабокс, предназначенный для установки на накамерную вспышку. Он позволяет быстро и легко получить мягкий, красивый свет в любом месте, превращая вашу вспышку в мобильный студийный источник. Быстрораскладная конструкция и пистолетная рукоятка делают его идеальным спутником для выездных съемок и репортажей.

Основные характеристики

Диаметр: 60 см.

60 см. Количество спиц: 8 металлических.

8 металлических. Крепление вспышки: Универсальный зажим с металлическим кольцом, который позволяет крепить вспышки как с круглым, так и с плоским форм-фактором головки.

Универсальный зажим с металлическим кольцом, который позволяет крепить вспышки как с круглым, так и с плоским форм-фактором головки. Крепление на стойку: Пистолетная рукоятка имеет стандартное крепление (гнездо для шпигота 5/8" и резьба 1/4"), что позволяет устанавливать октабокс на любые студийные стойки и журавли.

Пистолетная рукоятка имеет стандартное крепление (гнездо для шпигота 5/8" и резьба 1/4"), что позволяет устанавливать октабокс на любые студийные стойки и журавли. Рассеиватели: Два тканевых рассеивателя (внутренний и внешний) для мягкого равномерного света.

Два тканевых рассеивателя (внутренний и внешний) для мягкого равномерного света. Тип: Быстрораскладной (напоминает конструкцию зонта).

Быстрораскладной (напоминает конструкцию зонта). Материал: Жаростойкая ткань для внешнего кожуха.

Преимущества и особенности

Мобильность и скорость: Складывается в компактный размер, а сборка занимает меньше минуты. В комплекте идет удобная сумка для переноски.

Складывается в компактный размер, а сборка занимает меньше минуты. В комплекте идет удобная сумка для переноски. Универсальность крепления: Благодаря металлическому кольцу фиксируется на большинстве накамерных вспышек независимо от формы их головки.

Благодаря металлическому кольцу фиксируется на большинстве накамерных вспышек независимо от формы их головки. Рукоятка: Рукоятка позволяет использовать софтбокс в руках для репортажной съемки, стандартное крепление рукоятки позволяет устанавливать на стойки и журавли.

Рукоятка позволяет использовать софтбокс в руках для репортажной съемки, стандартное крепление рукоятки позволяет устанавливать на стойки и журавли. Качество света: Восьмиугольная форма и два рассеивателя создают мягкий, направленный свет с красивыми круглыми бликами в глазах моделей.

Восьмиугольная форма и два рассеивателя создают мягкий, направленный свет с красивыми круглыми бликами в глазах моделей. Эргономика: Пистолетная рукоятка позволяет удобно держать октабокс на весу. При необходимости его можно установить на любую стойку или журавль.

Для чего используется

Этот октабокс является отличным решением для съемки вне студии. Он идеально подходит для: