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Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см
Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см
Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см
Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см
Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см
Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см

Grifon KU-V1-60 быстрораскладной октабокс для накамерных вспышек 60см

Grifon
Артикул: DAN-5637

Быстрораскладной октобокс Grifon KU-V1-60 для накамерных вспышек, диаметр - 60 см. Удобное и надежное металлическое крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес и надежное крепление делают данный октобокс отличным решением для репортажной или свадебной съемки. Диаметр - 60 см.

Описание

Быстрораскладной октобокс Grifon KU-V1-60 для накамерных вспышек (60 см)

Grifon KU-V1-60 — это портативный октабокс, предназначенный для установки на накамерную вспышку. Он позволяет быстро и легко получить мягкий, красивый свет в любом месте, превращая вашу вспышку в мобильный студийный источник. Быстрораскладная конструкция и пистолетная рукоятка делают его идеальным спутником для выездных съемок и репортажей.

Основные характеристики

  • Диаметр: 60 см.
  • Количество спиц: 8 металлических.
  • Крепление вспышки: Универсальный зажим с металлическим кольцом, который позволяет крепить вспышки как с круглым, так и с плоским форм-фактором головки.
  • Крепление на стойку: Пистолетная рукоятка имеет стандартное крепление (гнездо для шпигота 5/8" и резьба 1/4"), что позволяет устанавливать октабокс на любые студийные стойки и журавли.
  • Рассеиватели: Два тканевых рассеивателя (внутренний и внешний) для мягкого равномерного света.
  • Тип: Быстрораскладной (напоминает конструкцию зонта).
  • Материал: Жаростойкая ткань для внешнего кожуха.

Преимущества и особенности

  • Мобильность и скорость: Складывается в компактный размер, а сборка занимает меньше минуты. В комплекте идет удобная сумка для переноски.
  • Универсальность крепления: Благодаря металлическому кольцу фиксируется на большинстве накамерных вспышек независимо от формы их головки.
  • Рукоятка: Рукоятка позволяет использовать софтбокс в руках для репортажной съемки, стандартное крепление рукоятки позволяет устанавливать на стойки и журавли.
  • Качество света: Восьмиугольная форма и два рассеивателя создают мягкий, направленный свет с красивыми круглыми бликами в глазах моделей.
  • Эргономика: Пистолетная рукоятка позволяет удобно держать октабокс на весу. При необходимости его можно установить на любую стойку или журавль.

Для чего используется

Этот октабокс является отличным решением для съемки вне студии. Он идеально подходит для:

  • Репортажной и свадебной фотографии.
  • Выездных портретных сессий.
  • Съемки мероприятий, где важна мобильность.
  • Получения мягкого студийного света в любых условиях.

Комплектация

  • Октабокс Grifon KU-V1-60 — 1 шт.
  • Внутренний и внешний рассеиватели — 2 шт.
  • Сумка для хранения и переноски — 1 шт.

    • Внимание: Вспышка в комплект не входит.


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