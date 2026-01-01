Godox S65T-P отражатель для S65T/S85T/S120T

Характеристики:
- Диаметр - 125 мм
- Совместимость - S65T/S85T/S120T
- Вес 50 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отражатель из адюминиевого сплава используется для установки в софтбоксы Godox S65T, S85T и S120T в качестве портативной и универсальной альтернативы портретной тарелке. Устанавливается на шток софтбокса и отражает свет от импульсного источника на внутренние серебристые стенки софтбокса. Диаметр 12,5 см
Характеристики:
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