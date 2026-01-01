Godox S65T-P отражатель для S65T/S85T/S120T

Артикул: OLE-3227

Отражатель из адюминиевого сплава используется для установки в софтбоксы Godox S65T, S85T и S120T в качестве портативной и универсальной альтернативы портретной тарелке. Устанавливается на шток софтбокса и отражает свет от импульсного источника на внутренние серебристые стенки софтбокса. Диаметр 12,5 см