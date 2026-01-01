Godox FL-SF 30120 софтбокс с сотами для FL150R.

Описание

Софтбокс Godox FL-SF 30120 с сотами для гибкой светодиодной панели FL150R, размер 30х120 см, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс FL-SF 30120 с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку. Чехол в комплекте.

Характеристики: