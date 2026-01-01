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-10 %
Godox FL-SF 30120 софтбокс с сотами для FL150R
Godox FL-SF 30120 софтбокс с сотами для FL150R
Godox FL-SF 30120 софтбокс с сотами для FL150R
Godox FL-SF 30120 софтбокс с сотами для FL150R
Godox FL-SF 30120 софтбокс с сотами для FL150R

Godox FL-SF 30120 софтбокс с сотами для FL150R

Godox
Артикул: DAN-9239

Godox FL-SF 30120 софтбокс с сотами для FL150R.

Складной прямоугольный софтбокс для светодиодных панелей FL150R. Размер 30х120 см, отражающая поверхность серебро, соты и чехол в комплекте.

Описание

Софтбокс Godox FL-SF 30120 с сотами для гибкой светодиодной панели FL150R, размер 30х120 см, крепится непосредственно к прилагаемому к панели держателю X-mount. Софтбокс FL-SF 30120 с серебристым внутренним покрытием собирается за считанные минуты и может использоваться как со съемным передним диффузором, так и без него. Входящая в комплект тканевая насадка с сотами обеспечивает более направленный световой пучок и помогает уменьшить потенциальную засветку. Чехол в комплекте.

Характеристики:

  • Модель Godox - FL-SF 30120
  • Совместимость - Godox FL150R
  • Внутреннее покрытие - серебристое
  • Соты в комплекте
  • Размер - 30х120 см

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