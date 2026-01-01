Godox S60Bi осветитель светодиодный фокусируемый

|Модель
|S60Bi
|Мощность
|77 Вт
|Цветовая температура
|2800К~6500К
|CRI
|≈96
|TLCI
|≈97
|Регулировка мощности светового потока
|0% … 100%
|Регулировка угла раскрытия светового луча
|6°… 55°
|Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м) ≈
|Узкий пучок (в центральной точке) 40000 лк
Широкий пучок (в центральной точке) 3200 лк
|Количество спецэффектов
|11 видов
|Способы дистанционного управления
|Приложение для смартфона / беспроводное управление / DMX управление
|Пульт дистанционного управления
|RC-A6 (опционально*)
|Частота беспроводной передачи
|2.4ГГц
|Расстояние (на открытом пространстве)
|~50м
|Каналы (CH)
|32 (1-32)
|Группы (GR)
|16 (A-F/0-9)
|Размеры пульта
|120х38х15мм
|Вес пульта
|30г
|Температура при эксплуатации
|-10° … +40°
|Размер осветителя
|26.4х10.7х10 см
|Размер блока управления
|233х112х61мм
|Размер упаковки
|41х21х13 см
|Вес осветителя
|1.4 кг
|Вес блока управления
|1.0 кг
|Вес с упаковкой
|3.9 кг
Держатель масок GOBO Godox SA-10 для S30.
Держатель масок GOBO для проекционной насадки Godox SA-P, используется со светодиодными осветителями Godox S30. Изготовлен из металла. Посадочный диаметр для масок - 66 мм.