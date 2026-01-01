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Godox S60Bi осветитель светодиодный фокусируемый
Godox S60Bi осветитель светодиодный фокусируемый
Godox S60Bi осветитель светодиодный фокусируемый
Godox S60Bi осветитель светодиодный фокусируемый
Godox S60Bi осветитель светодиодный фокусируемый
Godox S60Bi осветитель светодиодный фокусируемый
Godox S60Bi осветитель светодиодный фокусируемый

Godox S60Bi осветитель светодиодный фокусируемый

Godox
Артикул: DAN-9809

Мощность до 77 Вт, 2800К~6500К, CRI/TLCI >96/97, регулировка яркости 0-100%, 11 предустановленных световых динамических спецэффектов, бесшумный режим работы, угол раскрытия светового луча 6°… 55°, байонет Godox S, ЖК-дисплей, выносной блок управления, шторки в комплекте. Возможность питания от аккумулятора V-Mount (приобретается отдельно). Возможность управления с помощью пульта ДУ, по технологии DMX512, со смартфона по Bluetooth. Вес осветителя 1.4 кг. 

Описание

МодельS60Bi
Мощность77 Вт
Цветовая температура2800К~6500К
CRI≈96
TLCI≈97
Регулировка мощности светового потока0% … 100%
Регулировка угла раскрытия светового луча6°… 55°
Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м) ≈Узкий пучок (в центральной точке) 40000 лк
Широкий пучок (в центральной точке) 3200 лк
Количество спецэффектов11 видов
Способы дистанционного управленияПриложение для смартфона / беспроводное управление / DMX управление
Пульт дистанционного управленияRC-A6 (опционально*)
Частота беспроводной передачи2.4ГГц
Расстояние (на открытом пространстве)~50м
Каналы (CH)

32 (1-32)
Группы (GR)16 (A-F/0-9)
Размеры пульта120х38х15мм
Вес пульта30г
Температура при эксплуатации-10° … +40°
Размер осветителя26.4х10.7х10 см
Размер блока управления233х112х61мм
Размер упаковки41х21х13 см
Вес осветителя1.4 кг
Вес блока управления1.0 кг
Вес с упаковкой3.9 кг

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