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-10 %
Godox VL150II светодиодный осветитель
Godox VL150II светодиодный осветитель
Godox VL150II светодиодный осветитель
Godox VL150II светодиодный осветитель
Godox VL150II светодиодный осветитель

Godox VL150II светодиодный осветитель

Godox
Артикул: OLE-1606

Godox VL150II светодиодный осветитель

Осветитель с круглой светодиодной COB-матрицей  дает сбалансированный свет мощностью до 165 Вт и постоянной цветовой температурой 5600 К. Неизменно высокий уровень индексов цветопередачи CRI≥96 и TLCI≥96 обеспечивает высокоточную цветопередачу и реалистичные цвета отснятого материала. Мощность осветителя регулируется от 0 до 100% с шагом 1% для точного подбора необходимого количество света. Максимальная освещенность на расстоянии 1 метр без рефлектора - 6100 лк. Выносной блок управления с аккумуляторной площадкой V-mount. Возможность управления по DMX512, беспроводное управление 2.4G, со смартфона по Bluetooth, байонет Bowens.

Описание

Это легкий (весом менее 2 кг), мощный и компактный светодиодный источник сбалансированного «дневного» света с выносным блоком управления. Раздельная конструкция блока управления и корпуса осветителя обеспечивает Godox VL150 II ппортативность, мобильность и эргономичность. Специальные светодинамические эффекты осветителя можно использовать в различных креативных съемках, прибор подойдет для проведения портретной, предметной, интерьерной и других видов съемок, записи интервью, подкастов, различных видеороликов. Настройки осветителя дают выбор из 8 предустановленных динамических световых спецэффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка». Встроенный малошумный вентилятор в сочетании с улучшенной конструкцией отвода тепла обеспечивают высокую производительность VL150II на протяжении всего процесса съемки, оставаясь бесшумным длительное время. Байонет Bowens дает возможность устанавливать на корпус осветителя различные светоформирующие насадки.

Особенности

  • Яркий световой поток с освещенностью 6100 люкс на расстоянии 1 метр (открытая лампа);

  • Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление по Bluetooth;

  • Два вида питания: от сети переменного тока или от одной батареи V-mount;

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;

  • ЖК-дисплей на выносном блоке управления;

  • Малошумный вентилятор (менее 30 Дб)

Характеристики:

  • Цветопередача индекс CRI: ≥96
  • Цветопередача индекс TLCI: ≥96
  • Цветовая температура (Kelvin): 5600±200K
  • Размеры прибора: 27 х 17,5 х 21,2 см
  • Вес прибора: 1,72 кг

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