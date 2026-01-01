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-10 %
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный
Godox TL120 осветитель светодиодный

Godox TL120 осветитель светодиодный

Godox
Артикул: DAN-9157

Светодиодный осветитель Godox TL120 выдает яркий световой поток в режиме bi-color или RGB/HIS, а также выполняет предустановленные световые сценарии для создания креативного освещения при съемках фото или видео. Появление светодиодной трубки Godox TL120 пополнило линейку осветителей Godox TL. Осветитель Godox TL120 сохранил достоинства предыдущих моделей и получил большую длину и яркость, которые востребованы среди производителей видеоконтента.

Описание

Модель: TL120
Встроенный аккумулятор: 14.4В 5200мАч, 74.88 Вт*ч, литиевый
Сетевой адаптер: 220В 50Гц/20В 4,8 А
Мощность: 30Вт
Каналы: 32
Группы: 6(A,B,C,D,E,F)
Цветовая температура (CCT): 2700K~6500К
Цветовой тон/насыщенность (RGB): 0~360
Яркость: 0%~100%
CRI: 96
TLCI: 98
Время работы от аккумулятора: до 150 мин (100% яркость, цветовая темп. 2300К или 6500К)
Длина: 117 см

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