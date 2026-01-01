Godox TL120 осветитель светодиодный

Артикул: DAN-9157

Светодиодный осветитель Godox TL120 выдает яркий световой поток в режиме bi-color или RGB/HIS, а также выполняет предустановленные световые сценарии для создания креативного освещения при съемках фото или видео. Появление светодиодной трубки Godox TL120 пополнило линейку осветителей Godox TL. Осветитель Godox TL120 сохранил достоинства предыдущих моделей и получил большую длину и яркость, которые востребованы среди производителей видеоконтента.