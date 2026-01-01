Godox TL120 осветитель светодиодный

Модель: TL120
Встроенный аккумулятор: 14.4В 5200мАч, 74.88 Вт*ч, литиевый
Сетевой адаптер: 220В 50Гц/20В 4,8 А
Мощность: 30Вт
Каналы: 32
Группы: 6(A,B,C,D,E,F)
Цветовая температура (CCT): 2700K~6500К
Цветовой тон/насыщенность (RGB): 0~360
Яркость: 0%~100%
CRI: 96
TLCI: 98
Время работы от аккумулятора: до 150 мин (100% яркость, цветовая темп. 2300К или 6500К)
Длина: 117 см
Godox TL30-K4 Kit - комплект осветителей для творческой видео или фотосъемки и создания различных (в том числе цветных) световых сцен.