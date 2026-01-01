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Fotokvant SB-30160HE стрипбокс 30х160 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-30160HE стрипбокс 30х160 см с адаптером Hensel

Fotokvant SB-30160HE стрипбокс 30х160 см с адаптером Hensel

Fotokvant
Артикул: NVF-9264

Fotokvant SB-30160HE - стрипбокс размером 30х160 см с адаптером Hensel.

Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.

Описание

Размер 30х160 см - полноростовой стрипбокс для получения равномерного освещения при портретной или крупногабаритной предметной съемки. Свет от данного софтбокса позволяет получить равномерное освещение длинных предметов или людей. Например, часто применяется для полноростовой съемки людей, равномерной засветки фона, съемки холодильников, кулеров и многих других габаритных предметров, где надо получить продолговатый блик. Нередко используется в паре с таким же стрипом.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-30160 . Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина софтбокса - 45 см. 

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Hensel - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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