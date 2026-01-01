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Fotokvant SB-120PF октобокс 120 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-120PF октобокс 120 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-120PF октобокс 120 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-120PF октобокс 120 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-120PF октобокс 120 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-120PF октобокс 120 см с адаптером Profoto

Fotokvant SB-120PF октобокс 120 см с адаптером Profoto

Fotokvant
Артикул: NVF-9256

Fotokvant SB-120PF - октобокс диаметром 120 см с адаптером Profoto.

Это легкий восьмиугольный софтбокс (октобокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.

Описание

Октобокс 120 см - это небольшого размера октобокс, предназначен в основном для портретной съемки. Свет от данного софтбокса имитирует солнечное освещение. Софтбокс используется для получения как рисующего света, так и света для заливки, так как октобокс является достаточно большим световым модификатором.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-120. Соты позволяют ограничить световой поток и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина октобокса - 35 см.

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Profoto - 1 шт.
  • Спицы - 8 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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