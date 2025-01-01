Grifon SBQ-30120PF софтбокс стрип 30х120 см с креплением Profoto

Артикул: NVF-2488

Grifon SB-30120P – высококачественный софтбокс (стрип).

Позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля