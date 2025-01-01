Grifon SBQ-30120PF софтбокс стрип 30х120 см с креплением Profoto

Fotokvant GRID-30120 - соты для софтбокса размером 30х120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для стрипбокса Fotokvant SB-30120P.
Grifon SB-30120P – высококачественный софтбокс (стрип).
Позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна. Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света. Модель может применяться для ростовых портретов, съемки элементов интерьера или даже автомобиля
Внутренняя поверхность модифиатора - серебряная. Модель оснащена белым рассеивателем, что в совокупности обеспечивает равномерный свет, поэтому софтбокс может быть установлен близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения. Софтбокс выполнен из жаропрочной ткани, которая способна выдерживать высокие температуры в течение длительной съемки.
