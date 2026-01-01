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Aurora UD 105B диффузор на зонт

Aurora UD 105B диффузор на зонт

Aurora
Артикул: NVF-7532

Aurora UD 105B – диффузор на зонт. Закрепив его на фотозонт, вы получите софтбокс со всеми его положительными качествами. Диаметр, см – 105. Цвет черный.

Описание

Aurora UD 105B диффузор на зонт

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