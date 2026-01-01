Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora UD 105B – диффузор на зонт. Закрепив его на фотозонт, вы получите софтбокс со всеми его положительными качествами. Диаметр, см – 105. Цвет черный.
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Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.
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