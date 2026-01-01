Lastolite (2356) переходное кольцо для софтбокса Hensel (2356)

Арт. NVF-2289

Grifon B-22 комплект дополнительных колесиков (роликов) для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием. Без тормоза.