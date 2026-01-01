Lastolite (2356) переходное кольцо для софтбокса Hensel (2356)

Адаптер-переходник для байонета Hensel. Устанавливается в софтбоксы или рефлекторы со сменным байонетом. Внешний диаметр 152 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite (2356) – переходное кольцо для установки приборов с байонетом Lastolite на софтбокс Hensel (2356). Внешний диаметр - 152 мм.
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Адаптер-переходник для байонета Hensel. Устанавливается в софтбоксы или рефлекторы со сменным байонетом. Внешний диаметр 152 мм
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