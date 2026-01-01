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Lastolite (2356) переходное кольцо для софтбокса Hensel (2356)

Lastolite (2356) переходное кольцо для софтбокса Hensel (2356)

Lastolite
Артикул: NVF-7918

Lastolite (2356) – переходное кольцо для установки приборов с байонетом Lastolite на софтбокс Hensel (2356). Внешний диаметр - 152 мм.

Описание

Lastolite (2356) переходное кольцо для софтбокса Hensel (2356)

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