Fotokvant AR-135-HE адаптер для установки на байонет Hensel

Avenger E600C – стальной адаптер 5/8 дюймов (16 мм) для установки зажимов Grip Heads и Super Clamp (SUPER CLAMP ADAPTERS).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant AR-135-HE – адаптер.
Переходник диаметром 135 мм для установки рефлекторов на приборы с байонетом Hensel.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Avenger E600C – стальной адаптер 5/8 дюймов (16 мм) для установки зажимов Grip Heads и Super Clamp (SUPER CLAMP ADAPTERS).
Mingxing (28044) адаптер под байонетное крепление Hensel – крепежное кольцо предназначенное для крепления прямоугольных, восьмиугольных и узких софтбоксов на вспышку с байонетом типа Hensel.
Изготовлено из металла. Вес - 0,8 кг.
Chris James Old Steel Blue (Rosco 069) 725 – фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters.
Фолиевые гелевые фильтры широко применяются в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Цвет – стальной синий.
Софтбокс FST SB-230 40x180 см предназначен для получения более мягкого и рассеянного света. Сделан из высококачественных жаропрочных материалов. Внутренняя поверхность - серебристая. Размер - 40x180 см. В комплекте внутренний и внешний рассеиватели, мягкий чехол для переноски. Прибор и стойка в комплект не входят.
Godox VSA-GS4 набор масок гобо.
Комплект состоит из 6 масок GOBO для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K, выполнены из металла, диаметр 86 мм.
Работай с цветом без бликов
Wansen