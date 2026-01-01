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Kupo 356 Universal Floor Stand универсальная стойка

Kupo 356 Universal Floor Stand универсальная стойка

Kupo
Артикул: NVF-9477

Kupo 356 Universal Floor Stand - универсальная база для удлинителей стоек.

Универсальня напольная, низкопрофильная стойка-база. Совместима со втулками 28 и 16 мм через входящий в комплект адаптер. Материал - алюминий.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 10 кг
  • Максимальная высота 13 см
  • Длина в сложенном состоянии 35,1 см
  • Диаметр основания - 60 см
  • Крепление - втулка 9/8", адаптер на 5/8"
  • Материал - алюминиевый сплав
  • Цвет - черный
  • Вес 1,07 кг

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