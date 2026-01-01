Kupo 356 Universal Floor Stand универсальная стойка

Характеристики:
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Максимальная высота 13 см
- Длина в сложенном состоянии 35,1 см
- Диаметр основания - 60 см
- Крепление - втулка 9/8", адаптер на 5/8"
- Материал - алюминиевый сплав
- Цвет - черный
- Вес 1,07 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo 356 Universal Floor Stand - универсальная база для удлинителей стоек.
Универсальня напольная, низкопрофильная стойка-база. Совместима со втулками 28 и 16 мм через входящий в комплект адаптер. Материал - алюминий.
Характеристики:
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