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Avenger E600C адаптер-палец 5/8" или 16 мм с шестигранником для супер-клампа

Avenger E600C адаптер-палец 5/8" или 16 мм с шестигранником для супер-клампа

Avenger
Артикул: OLE-0447

Avenger E600C – стальной адаптер 5/8 дюймов (16 мм) для установки зажимов Grip Heads и Super Clamp (SUPER CLAMP ADAPTERS).

Описание

Avenger E600C адаптер-палец 5/8" или 16 мм с шестигранником для супер-клампа

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