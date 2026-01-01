Avenger E600C адаптер-палец 5/8" или 16 мм с шестигранником для супер-клампа

Kupo KCP101 O MAX ARM – трех шарнирный кронштейн, может поставляться в комплекте с базой Kupo 013BS, зажимом и держателем.
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Малая Семеновская 3с6
Avenger E600C – стальной адаптер 5/8 дюймов (16 мм) для установки зажимов Grip Heads и Super Clamp (SUPER CLAMP ADAPTERS).
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Kupo KCP101 O MAX ARM – трех шарнирный кронштейн, может поставляться в комплекте с базой Kupo 013BS, зажимом и держателем.
Avenger D520 – держатель-зажим D200 с удлинительной штангой 1020 мм в комплекте.
Штанга дает дополнительную подъемную силу или может использоваться для установки небольшого осветительного прибора, флагов, масок гобо, или рефлектора. Вес - 1,7 кг.
Сумка Tenba Tripack T488 для стоек и другого оборудования. Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длиной до 47 дюймов. Внешние размеры - 22x22x122 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x121,5 см. Вес - 590 г. Цвет - черный.
Grifon N1 – кабель для пульта дистанционного управления фотокамерами системы Nikon.
Совместим с моделями D4s, D800E, D800, D700, D300s, D300, D200, D4, D3S, D3X, D3, D2Xs, D2X, D1X, D2Hs, D2H, D1H, D1, F100, N90s, F90X, F5, F6, F90. Разъемы N1 и микроджек - 2,5 мм.
Manfrotto 013 – стандартный адаптер-переходник 16 мм с внешними резьбами 1/4 и 3/8 дюйма. Может использоваться для установки осветительных голов на нестандартные штативы.
Комплект адаптеров Fotokvant FLH-KIT-02L 1/4-3/8-5/8".
Комплект для установки студийных аксессуаров служит для перехода с резьбы папа и мама, 1/4 и 3/8 дюйма на стандартный адаптер для студийного оборудования 5/8 дюйма (16 мм). Материал - латунь.
Kupo 40" Extension Grip Arm-Black – комплект из зажима и удлинительной штанги длиной 108,5 см.
Алюминиевая и стальная конструкция имеет шероховатую поверхность черного цвета. Вес - 1,9 кг.
Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.