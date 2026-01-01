Avenger E600C адаптер-палец 5/8" или 16 мм с шестигранником для супер-клампа

Арт. DAN-5289

Сумка Tenba Tripack T488 для стоек и другого оборудования. Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длиной до 47 дюймов. Внешние размеры - 22x22x122 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x121,5 см. Вес - 590 г. Цвет - черный.