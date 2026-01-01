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-10 %
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов

Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6460

Falcon Eyes DBBR – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 145 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor. Изготовлено из металла.

Описание

Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов

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