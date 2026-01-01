Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов

Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes DBBR – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 145 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor. Изготовлено из металла.
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Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.
Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.