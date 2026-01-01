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Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс

Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс

Aurora
Артикул: NVF-7524

Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.

Описание

Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс

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