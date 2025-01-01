Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса

Falcon Eyes DBBRS – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor (маленький). Изготовлено из металла.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes DBBRS – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor (маленький). Изготовлено из металла.
Falcon Eyes DBBR – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 145 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor. Изготовлено из металла.
Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х90. Байонет Bowens.
Aurora SFS 213 - маска для софтбокса.
Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер – 20х130 см.
Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.
Wansen
Работай с цветом без бликов