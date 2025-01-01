images
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса

Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса

Falcon Eyes
Артикул: VBR-173

Переходное кольцо Falcon Eyes DBBR предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Broncolor. Диаметр 152 мм.

Описание

Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 152 мм для софтбокса

С этим товаром покупают

Falcon Eyes DBBRS переходное кольцо
Арт. NVF-6462
Falcon Eyes DBBRS переходное кольцо
Falcon Eyes DBBRS – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor (маленький). Изготовлено из металла.

Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Арт. NVF-6460
Falcon Eyes DBBR переходное кольцо 145 мм для софтбоксов
Falcon Eyes DBBR – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 145 мм для софтбоксов с байонетом Broncolor. Изготовлено из металла.

Mingxing Front diffuser softbox софтбокс жаропрочный 90x90 см
Арт. NVF-6772
Mingxing Front diffuser softbox софтбокс жаропрочный 90x90 см
Mingxing Front diffuser softbox – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется  и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 90х90. Байонет Bowens.

Aurora SFS 213 диффузор-маска на октобокс 200 см
Арт. NVF-7512
Aurora SFS 213 диффузор-маска на октобокс 200 см
Aurora SFS 213 - маска для софтбокса.

Позволяет получить узкий направленный свет от квадробокса или октобокса. Размер – 20х130 см.

Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс
Арт. NVF-7524
Aurora СFS 912 диффузор на софтбокс
Aurora СFS 912 – диффузор для софтбокса. Позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер, см – 90х120. Диаметр экрана, см – 80.

Видео

Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Портретные тарелки Hensel, Elinchrom, Profoto и Fotokvant. Сравнительный тест
Кароль Адольф Бейер
Кароль Адольф Бейер
