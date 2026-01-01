images
Profoto Softgrid 50 5' Rfi Octa (254631) сотовая решетка для октобокса

Profoto Softgrid 50 5' Rfi Octa (254631) сотовая решетка для октобокса

Profoto
Артикул: NVF-8064

Profoto Softgrid 50 5' Rfi Octa (254631) – сотовая насадка для октобокса диаметром 150 см. Предназначена для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света на 50%. При этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.

Описание

Profoto Softgrid 50 5' Rfi Octa (254631) сотовая решетка для октобокса

Комплектация

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Profoto RFi (254715) софтбокс без адаптера 120 см
Арт. NVF-5736
Profoto RFi (254715) софтбокс без адаптера 120 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto RFi (254715) – восьмиугольный софтбокс (октобокс). Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. 

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии. Октобоксы особенно популярны среди фотографов, работающих в индустрии моды, портретной и fashion съемки.

42 990 ₽
В корзину
Manfrotto 405 GEARED HEAD алюминиевая штативная голова точной настройки с быстросъемной площадкой
Арт. NVF-2585
Manfrotto 405 GEARED HEAD алюминиевая штативная голова точной настройки с быстросъемной площадкой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 405 GEARED HEAD трехосная штативная голова с точным позиционированием. Идеальна для макросъемки. Максимальная нагрузка – до 7,5  кг.

125 390 ₽
В корзину
Lastolite LR3631 отражатель складной 75 см Trigrip серебряный/белый
Арт. DAN-2543
Lastolite LR3631 отражатель складной 75 см Trigrip серебряный/белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Треугольный складной рассеиватель Lastolite LR3631 Trigrip, длинной 75 см с ручкой, серебряный/белый.

Гибкий, треугольный отражатель с двумя поверхностями: серебряной и белой. Для удобства использования имеет ручку. Гибкие держатели дают возможность быстро сложить его в компактную сумку для переноски, они компактны и удобны в работе на выезде. Размер - 75 см.

18 990 ₽
В корзину
Nissin MG10 + Air-10s вспышка + синхронизатор для Canon E-TTL/ E-TTL II
Nissin MG10 + Air-10s вспышка + синхронизатор для Canon E-TTL/ E-TTL II
Nissin MG10 + Air-10s вспышка + синхронизатор для Canon E-TTL/ E-TTL II
Арт. DAN-2226
Nissin MG10 + Air-10s вспышка + синхронизатор для Canon E-TTL/ E-TTL II
Наличие
в наличии 1-3 шт

Nissin MG10 + Air-10s - комплект, в который входит мощная вспышка молоткового типа и радиотрансмиттер для фотокамер Canon. Вспышка поддерживает беспроводную систему NAS, управление по радиоканалу 2,4 ГГц. Ведущее число при ISO 100 на 200 мм - 80 м. Диапазон зуммирования 18-200 мм. Поддержка режима TTL. Радиотрансмиттер управляет вспышками системы NAS по радиоканалу 2,4 ГГц на расстоянии до 100 м.

40 790 ₽
В корзину
Profoto Umbrella Deep Silver XL (100981) зонт глубокий серебряный 165 см
Арт. NVF-8042
Profoto Umbrella Deep Silver XL (100981) зонт глубокий серебряный 165 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto Umbrella Deep Silver XL (100981) – зонт серебристый на отражение. Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр, см – 165. 

Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.

50 990 ₽
В корзину

Видео

Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Свадебная фотосъемка. Фотография помолвки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.