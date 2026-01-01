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Manfrotto MTCFVR VR штатив карбоновый трехсекционный
Manfrotto MTCFVR VR штатив карбоновый трехсекционный
Manfrotto MTCFVR VR штатив карбоновый трехсекционный
Manfrotto MTCFVR VR штатив карбоновый трехсекционный

Manfrotto MTCFVR VR штатив карбоновый трехсекционный

Manfrotto
Артикул: NVF-9752

Manfrotto MTCFVR VR - трехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой.

Штатив предназначен для фотокамер весом до 18 кг. Изготовлен из карбона.

Описание

Компактный и надежный карбоновый штатив идеально подходит для использования с удлинительными штангами. Поставляется со специально разработанным алюминиевым адаптером для подключения штанги сбоку для максимальной стабильности, даже если вам нужно поднять камеру на несколько метров над землей.

Штатив имеет возможность регулировки угла ног (три положения).

Длина в сложенном виде - 65 см. Вес - 3,63 кг.   

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, см - 160
  • максимальная высота съемки (без центральной штанги), см - 134
  • минимальная высота съемки, см - 37
  • максимальная нагрузка, кг - 18
  • длина (в сложенном состоянии), см - 65
  • вес, кг - 3,63

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