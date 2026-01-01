Manfrotto MTCFVR VR штатив карбоновый трехсекционный

Описание

Компактный и надежный карбоновый штатив идеально подходит для использования с удлинительными штангами. Поставляется со специально разработанным алюминиевым адаптером для подключения штанги сбоку для максимальной стабильности, даже если вам нужно поднять камеру на несколько метров над землей.

Штатив имеет возможность регулировки угла ног (три положения).

Длина в сложенном виде - 65 см. Вес - 3,63 кг.

Характеристики: