Nissin MG10 + Air-10s вспышка + синхронизатор для Canon E-TTL/ E-TTL II

Вспышка Nissin MG10 в режиме TTL поддерживает основные функции: высокоскоростная синхронизация, синхронизация по первой и второй шторке и медленная синхронизация.
Высокая мощность вспышки 165 Дж позволяет использовать ее в больших студийных софтбоксах.
Яркий пилотный светодиодный свет.
Цветовая температура 5600 К.
Длительность импульса 1/167-1/10000 с.
Регулировка мощности 1/256-1/1 с.
Голова вспышки имеет дополнительные регулировки. Поднимается вверх на угол до 90 градусов. Имеет возможность поворачиваться влево и вправо на угол 180 градусов.
Автоматическая установка положения рефлектора в зависимости от фокусного расстояния объектива. Также предусмотрен мануальный режим установки.
Быстрое время перезарядки до 1,5 секунд при использовании двух Li-Ion аккумуляторов.
Приблизительно время работы без подзарядки 500 вспышек при использовании Li-Ion аккумуляторов и 200 вспышек при использовании элементов питания типа АА.
Вспышка устанавливается на комплектной пластине вместе с фотокамерой и передатчиком. Также вспышку можно установить в любом другом необходимом месте.
Радиотрансмиттер Nissin Air 10s управляет вспышками системы NAS по радиоканалу 2,4 ГГц.
Простой в настройках передатчик с цветным ЖК-дисплеем позволяет управлять группой вспышек как при ярком солнечном свете, так и в темной студии.
Имеется слот для карты памяти microSD.
Диапазон действия до 100 м.
Передатчик управляет режимом TLL, высокоскоростной синхронизацией с выдержкой до 1/8000 с и другими функциями.
Шаг настройки коррекции мощности вспышки в режиме TLL 1/3EV.
Поддерживает 8 каналов.