Nissin MG10 + Air-10s вспышка + синхронизатор для Canon E-TTL/ E-TTL II

Описание

Вспышка Nissin MG10 в режиме TTL поддерживает основные функции: высокоскоростная синхронизация, синхронизация по первой и второй шторке и медленная синхронизация.

Высокая мощность вспышки 165 Дж позволяет использовать ее в больших студийных софтбоксах.

Яркий пилотный светодиодный свет.

Цветовая температура 5600 К.

Длительность импульса 1/167-1/10000 с.

Регулировка мощности 1/256-1/1 с.

Голова вспышки имеет дополнительные регулировки. Поднимается вверх на угол до 90 градусов. Имеет возможность поворачиваться влево и вправо на угол 180 градусов.

Автоматическая установка положения рефлектора в зависимости от фокусного расстояния объектива. Также предусмотрен мануальный режим установки.

Быстрое время перезарядки до 1,5 секунд при использовании двух Li-Ion аккумуляторов.

Приблизительно время работы без подзарядки 500 вспышек при использовании Li-Ion аккумуляторов и 200 вспышек при использовании элементов питания типа АА.

Вспышка устанавливается на комплектной пластине вместе с фотокамерой и передатчиком. Также вспышку можно установить в любом другом необходимом месте.

Радиотрансмиттер Nissin Air 10s управляет вспышками системы NAS по радиоканалу 2,4 ГГц.

Простой в настройках передатчик с цветным ЖК-дисплеем позволяет управлять группой вспышек как при ярком солнечном свете, так и в темной студии.

Имеется слот для карты памяти microSD.

Диапазон действия до 100 м.

Передатчик управляет режимом TLL, высокоскоростной синхронизацией с выдержкой до 1/8000 с и другими функциями.

Шаг настройки коррекции мощности вспышки в режиме TLL 1/3EV.

Поддерживает 8 каналов.