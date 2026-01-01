Profoto Umbrella Deep Silver XL (100981) зонт глубокий серебряный 165 см

Manfrotto MTCFVR VR - трехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой.
Штатив предназначен для фотокамер весом до 18 кг. Изготовлен из карбона.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Umbrella Deep Silver XL (100981) – зонт серебристый на отражение. Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр, см – 165.
Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.
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Manfrotto MTCFVR VR - трехсекционный штатив для работы с фото- или видеокамерой.
Штатив предназначен для фотокамер весом до 18 кг. Изготовлен из карбона.
Треугольный складной рассеиватель Lastolite LR3631 Trigrip, длинной 75 см с ручкой, серебряный/белый.
Гибкий, треугольный отражатель с двумя поверхностями: серебряной и белой. Для удобства использования имеет ручку. Гибкие держатели дают возможность быстро сложить его в компактную сумку для переноски, они компактны и удобны в работе на выезде. Размер - 75 см.
GreenBean Field – тканевый фон двухсторонний хромакей зеленого/синего цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Стойки в комплект не входят, их необходимо приобрести отдельно.
Profoto RFi (254715) – восьмиугольный софтбокс (октобокс). Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным.
Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии. Октобоксы особенно популярны среди фотографов, работающих в индустрии моды, портретной и fashion съемки.