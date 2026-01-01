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Profoto Umbrella Deep Silver XL (100981) зонт глубокий серебряный 165 см

Profoto Umbrella Deep Silver XL (100981) зонт глубокий серебряный 165 см

Profoto
Артикул: NVF-8042

Profoto Umbrella Deep Silver XL (100981) – зонт серебристый на отражение. Имеет параболическую форму. Изготовлен из жаропрочного высококачественного материала. Спицы выполнены из стекловолокна. Диаметр, см – 165. 

Зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Зонт имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.

Описание

Profoto Umbrella Deep Silver XL (100981) зонт глубокий серебряный 165 см

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