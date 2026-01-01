Wansen GEL-206 фолиевый фильтр темно-розовый

Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
Wansen BS-1014-841323 Pure White шелковый фон 1x1.4 м серебристо-белый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фолиевый фильтр Wansen GEL-206 - гелевый фильтр темно-розового цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
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Wansen BS-1014-841323 Pure White шелковый фон 1x1.4 м серебристо-белый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-1014-841331 Pink шелковый фон 1x1.4 м барби.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-805 - гелевый фильтр стального-синего цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-404 - гелевый фильтр янтарно-золотого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Selens 6923600483407 Set of 20 color комплект 20 гелевых фильтров для вспышек 25х25 в чехле. 20 листов осветительных гелей размером 10x10 дюймов / 25x25 см, используются для создания потрясающих цветовых эффектов.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-212 - гелевый фильтр красно-розового цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-305 - гелевый фильтр темно-янтарного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Wansen BS-1014-841334 Wine Red шелковый фон 1x1.4 м винный.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Wansen BS-1014-841337 Ruby Red шелковый фон 1x1.4 м кумачовый.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-82B - гелевый фильтр нежно-голубого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.