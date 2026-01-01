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-8 %
Wansen BS-1014-841340 Purple шелковый фон 1×1.4 м бордово-фиолетовый
Wansen BS-1014-841340 Purple шелковый фон 1×1.4 м бордово-фиолетовый
Wansen BS-1014-841340 Purple шелковый фон 1×1.4 м бордово-фиолетовый
Wansen BS-1014-841340 Purple шелковый фон 1×1.4 м бордово-фиолетовый
Wansen BS-1014-841340 Purple шелковый фон 1×1.4 м бордово-фиолетовый

Wansen BS-1014-841340 Purple шелковый фон 1×1.4 м бордово-фиолетовый

Wansen
Артикул: DAN-9361

Wansen BS-1014-841340 Purple шелковый фон 1x1.4 м бордово-фиолетовый. Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.

Описание

Шелковый фон Wansen BS-1014-841340 Purple (бордово-фиолетовый, 1×1.4 м)

Wansen BS-1014-841340 Purple — это небольшой шелковый фон для предметной фото- и видеосъемки. Он имеет размер 1×1.4 метра и выполнен в насыщенном бордово-фиолетовом цвете, который добавит глубины и выразительности вашим кадрам.

Основные характеристики

  • Размер фона: 1 × 1.4 м.
  • Цвет: Бордово-фиолетовый (Purple).
  • Материал: Шелк.
  • Тип поверхности: Тканевая с характерным шелковистым блеском.

Для чего используется

Этот шелковый фон является отличным инструментом для творческой съемки небольших объектов. Он идеально подходит для:

  • Предметной фотографии: Создание ярких, художественных фонов для ювелирных изделий, косметики, продуктов и других товаров.
  • Съемки мелких объектов: Для бьюти- и макросъемки, где важна текстура и цвет фона.
  • Видеосъемки: В качестве фона для обзоров, распаковок и небольших видео-проектов.
  • Творческих проектов: Добавление цвета и текстуры в композицию.

Особенности шелкового фона

Шелковая ткань придает фону красивый блеск и переливы, что делает его более интересным по сравнению с матовыми поверхностями. Этот материал также мягок, легко драпируется и не бликует, создавая эстетичный фон для объектов съемки.

Бордовый фон в предметной съёмке

Для каких объектов бордовый фон подходит лучше всего

  • 1. Ювелирные изделия (золото, медь), парфюм, элитный алкоголь
    • Создаёт ощущение роскоши, богатства и премиальности.
    • Глубокий цвет подчёркивает ценность и «вечерний» статус товара.
    • Важный нюанс: объект должен быть ярко освещён, чтобы не слиться с фоном. Идеально работают контрастные по тону предметы (светлое золото, хрусталь).
  • 2. Подарки, праздничные наборы, рождественская и новогодняя продукция
    • Создаёт ощущение торжественности, тепла и уюта.
    • Идеально для «зимней» и праздничной тематики.
    • Важный нюанс: отлично сочетается с декором из зелени (ели), золота или серебра. Может быть основой для эффектных «плоскостных» (flat lay) композиций.
  • 3. Дорогие аксессуары и товары класса люкс
    • Благородный фон для статусных вещей, подчёркивает их исключительность.
    • Важный нюанс: эффектно смотрится с мягким, рассеянным светом, который создаёт плавные переходы.
  • 4. Фуд-фотография (тёмный шоколад, вишня, гранат, бургундское вино)
    • Для съёмки продуктов со схожей цветовой гаммой создаётся единое, цельное и стильное «атмосферное» изображение.
    • Важный нюанс: нужна осторожность, чтобы объект не «потерялся». Используйте контровой свет, чтобы отделить продукты от фона и показать текстуру.
  • 5. Косметика (помада, тени, флаконы для духов)
    • Бордовый — один из ключевых цветов в макияже; фон подчёркивает цвет продукта и его упаковку.
    • Важный нюанс: идеально для съёмки матовых или глянцевых текстур, которые будут эффектно контрастировать с небликующей поверхностью бумажного фона.

Когда бордовый фон лучше не использовать

Главное правило: бордовый фон «отомстит» вам, если объекты съёмки потеряются или побледнеют на его фоне.

  • Тёмные предметы. Чёрные, тёмно-синие, фиолетовые и сами бордовые объекты сольются с фоном, превратившись в бесформенное пятно.
  • Съёмка для «бесшовного» монтажа. Если планируется вырезать объект для размещения на другом фоне, лучше использовать однотонный белый или серый фон. Это значительно упростит работу в Photoshop.
  • Неконтрастные объекты. Мягкие, пастельные или размытые по тону предметы будут выглядеть блекло и невыразительно на таком насыщенном фоне.

Уход и хранение

Шелковые фоны требуют бережного обращения. Рекомендуется хранить их в свернутом виде или на вешалке, чтобы избежать заломов. При необходимости возможна деликатная стирка (следуйте инструкциям на упаковке).

Комплектация

  • Шелковый фон Wansen BS-1014-841340 Purple (1×1.4 м) — 1 шт.

Внимание: Система установки фона в комплект не входит и приобретается отдельно.

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