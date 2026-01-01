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-8 %
Wansen BS-1014-841336 Red Gold шелковый фон 1×1.4 м золотой
Wansen BS-1014-841336 Red Gold шелковый фон 1×1.4 м золотой
Wansen BS-1014-841336 Red Gold шелковый фон 1×1.4 м золотой
Wansen BS-1014-841336 Red Gold шелковый фон 1×1.4 м золотой
Wansen BS-1014-841336 Red Gold шелковый фон 1×1.4 м золотой

Wansen BS-1014-841336 Red Gold шелковый фон 1×1.4 м золотой

Wansen
Артикул: DAN-9384

Wansen BS-1014-841336 Red Gold шелковый фон 1x1.4 м золотой.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок. 

Описание

  • Цвет - золото
  • Размер - 100х140 см
  • Материал - шелк

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