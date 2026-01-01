Wansen GEL-504 фолиевый фильтр желтый

Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
Wansen BS-1014-841334 Wine Red шелковый фон 1x1.4 м винный.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фолиевый фильтр Wansen GEL-504 - гелевый фильтр желтого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
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Wansen BS-1014-841334 Wine Red шелковый фон 1x1.4 м винный.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-82C - гелевый фильтр голубого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-609 - гелевый фильтр зеленого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-212 - гелевый фильтр красно-розового цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-85 - гелевый фильтр темно-оранжевого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-404 - гелевый фильтр янтарно-золотого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-82 - гелевый фильтр небесного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-706 - гелевый фильтр цвета темный изумруд. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-206 - гелевый фильтр темно-розового цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Wansen BS-1014-841324 Silver шелковый фон 1x1.4 м серебряный.
Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.