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-5 %
Wansen GEL-504 фолиевый фильтр желтый
Wansen GEL-504 фолиевый фильтр желтый
Wansen GEL-504 фолиевый фильтр желтый

Wansen GEL-504 фолиевый фильтр желтый

Wansen
Артикул: DAN-9408

Фолиевый фильтр Wansen GEL-504 - гелевый фильтр желтого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.


Описание

 Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).

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