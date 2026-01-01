Wansen GEL-810 фолиевый фильтр ярко-синий

Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
Фолиевый фильтр Red 106 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 9,3%, поглощение 1,03. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фолиевый фильтр Wansen GEL-810 - гелевый фильтр ярко-синего цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
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Фолиевый фильтр Red 106 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 9,3%, поглощение 1,03. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Chris James 132 Medium Blue.
Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters широко применяется в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Фильтры поставляются в рулонах. Размер рулона - 1,22 x 7,62 м. Цена указана за один погонный метр. Цвет - Medium Blue (сине-голубой). Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.
Фон акриловый Wansen AB-0606-30 Green зеленый, размер - 60х60 см.
Пластиковый, глянцевый фон зеленого цвета. Толщина - 3 мм. Размер - 0,6х0,6 м.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-504 - гелевый фильтр желтого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-604 - гелевый фильтр цвета первой зелени. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-212 - гелевый фильтр красно-розового цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-82 - гелевый фильтр небесного цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-82B - гелевый фильтр нежно-голубого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-609 - гелевый фильтр зеленого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.
Фолиевый фильтр Wansen GEL-404 - гелевый фильтр янтарно-золотого цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.