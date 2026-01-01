Wansen GEL-810 фолиевый фильтр ярко-синий

Арт. DAN-5874

Фолиевый фильтр Chris James 132 Medium Blue.

Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters широко применяется в кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке. Фильтры поставляются в рулонах. Размер рулона - 1,22 x 7,62 м. Цена указана за один погонный метр. Цвет - Medium Blue (сине-голубой). Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.