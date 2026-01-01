Wansen GEL-212 фолиевый фильтр красно-розовый

Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).
Фолиевый гелевый фильтр Wansen GEL-212 (красно-розовый)
Wansen GEL-212 — это фолиевый (гелевый) световой фильтр красно-розового цвета. Он предназначен для изменения цвета светового потока от осветительных приборов и широко применяется в киносъемке, на телевидении, в театре и в профессиональной фотографии для создания цветовых акцентов и спецэффектов.
Для чего используется
Гелевые фильтры, такие как Wansen GEL-212, являются универсальным инструментом для работы со светом. Они позволяют:
- Изменять цвет света: Придавать освещению нужный оттенок, создавать атмосферу и настроение в кадре.
- Создавать цветные акценты: Подсвечивать отдельные объекты или участки сцены.
- Формировать световые эффекты: Использовать в сочетании с другими фильтрами для получения уникальных цветовых решений.
- Корректировать освещение: Совмещать с диммерами для точного контроля яркости и цвета.
Особенности применения
Фильтр изготовлен из специального термостойкого материала, способного выдерживать высокие температуры от мощных осветительных приборов. Он прост в использовании: фильтр можно закрепить перед источником света с помощью специальных держателей, клипс или студийного тейпа.
Совместимость
- Фильтр совместим с большинством типов осветительных приборов, включая прожекторы, софтбоксы, студийные вспышки и светодиодные панели.
- Клипсы для фонов: Fotokvant CL-C35 и другие зажимы.
- Тейпы для крепления к шторкам и рефлекторам