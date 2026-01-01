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-5 %
Wansen GEL-212 фолиевый фильтр красно-розовый
Wansen GEL-212 фолиевый фильтр красно-розовый
Wansen GEL-212 фолиевый фильтр красно-розовый

Wansen GEL-212 фолиевый фильтр красно-розовый

Wansen
Артикул: DAN-9401

Фолиевый фильтр Wansen GEL-212 - гелевый фильтр красно-розового цвета. Фильтры широко применяются в съёмках кино, на телевидении, театре и в профессиональной фотосъемке для изменения цвета, яркости, мягкости света.

Описание

Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).

Фолиевый гелевый фильтр Wansen GEL-212 (красно-розовый)

Wansen GEL-212 — это фолиевый (гелевый) световой фильтр красно-розового цвета. Он предназначен для изменения цвета светового потока от осветительных приборов и широко применяется в киносъемке, на телевидении, в театре и в профессиональной фотографии для создания цветовых акцентов и спецэффектов.

Для чего используется

Гелевые фильтры, такие как Wansen GEL-212, являются универсальным инструментом для работы со светом. Они позволяют:

  • Изменять цвет света: Придавать освещению нужный оттенок, создавать атмосферу и настроение в кадре.
  • Создавать цветные акценты: Подсвечивать отдельные объекты или участки сцены.
  • Формировать световые эффекты: Использовать в сочетании с другими фильтрами для получения уникальных цветовых решений.
  • Корректировать освещение: Совмещать с диммерами для точного контроля яркости и цвета.

Особенности применения

Фильтр изготовлен из специального термостойкого материала, способного выдерживать высокие температуры от мощных осветительных приборов. Он прост в использовании: фильтр можно закрепить перед источником света с помощью специальных держателей, клипс или студийного тейпа.

Совместимость

  • Фильтр совместим с большинством типов осветительных приборов, включая прожекторы, софтбоксы, студийные вспышки и светодиодные панели.
  • Клипсы для фонов: Fotokvant CL-C35 и другие зажимы.
  • Тейпы для крепления к шторкам и рефлекторам

Комплектация

  • Фолиевый фильтр Wansen GEL-212 (красно-розовый) — 1 шт.

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