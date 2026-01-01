Wansen GEL-212 фолиевый фильтр красно-розовый

Описание

Цена указана за один погонный метр (размер ДШ :1х1).

Фолиевый гелевый фильтр Wansen GEL-212 (красно-розовый)

Wansen GEL-212 — это фолиевый (гелевый) световой фильтр красно-розового цвета. Он предназначен для изменения цвета светового потока от осветительных приборов и широко применяется в киносъемке, на телевидении, в театре и в профессиональной фотографии для создания цветовых акцентов и спецэффектов.

Для чего используется

Гелевые фильтры, такие как Wansen GEL-212, являются универсальным инструментом для работы со светом. Они позволяют:

Изменять цвет света: Придавать освещению нужный оттенок, создавать атмосферу и настроение в кадре.

Придавать освещению нужный оттенок, создавать атмосферу и настроение в кадре. Создавать цветные акценты: Подсвечивать отдельные объекты или участки сцены.

Подсвечивать отдельные объекты или участки сцены. Формировать световые эффекты: Использовать в сочетании с другими фильтрами для получения уникальных цветовых решений.

Использовать в сочетании с другими фильтрами для получения уникальных цветовых решений. Корректировать освещение: Совмещать с диммерами для точного контроля яркости и цвета.

Особенности применения

Фильтр изготовлен из специального термостойкого материала, способного выдерживать высокие температуры от мощных осветительных приборов. Он прост в использовании: фильтр можно закрепить перед источником света с помощью специальных держателей, клипс или студийного тейпа.

Совместимость